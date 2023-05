Matriculaciones de coches, es una crisis en Italia: los números son alarmantes

Las cifras sobre matriculación de automóviles le permiten tener una idea precisa de cómo va el mercado en Italia. Desafortunadamente, la situación es particularmente frustrante.

El mundo del motor es el que más ha sufrido debido a las restricciones impuestas por la pandemia e incluso ahora que ya son cosa del pasado, la recuperación no parece lenta. No es difícil tratar de entender las razones. Aquellos que han tenido largos despidos, cerraron sus negocios o no han ganado en meses ciertamente no tienen ganas de planear una compra costosa como la que se requiere para comprar un auto nuevo.

El problema solo se ve ligeramente compensado por la idea de optar por una financiación plurianual, que es una solución que la mayoría de la gente acepta. El miedo al futuro, de hecho, no te permite planificar con calma, aunque sabes que tienes que pagar una cantidad fija todos los meses. Para dar un claro testimonio de esta situación, hay una serie de registros de automóviles.

Matriculación de vehículos: la situación sigue siendo difícil

Como ya ha sucedido en el pasadoEl método elegido para mover el mercado es introducir una serie de incentivosA nivel nacional y regional en algunos casos. Sin embargo, el efecto obtenido fue solo parcialmente el esperado.

De hecho, la mayoría de los italianos han recurrido a las concesiones ofrecidas para coches de gasolina o diésel.aunque sigue siendo escéptico sobre los coches eléctricos, a pesar de que según las intenciones de la Unión Europea, estos deberían representar nuestro futuro.

Esto solo puede hacer que las empresas y los profesionales en general solo se sientan ansiosos., con posibilidad de recortes de plantilla. Después de todo, los números de registro de los automóviles parecen hablar por sí mismos.

Los datos te hacen pensar

Los números sin duda dan una idea del rumbo del sectorque son una prueba bastante clara de cómo se desarrollará la situación con respecto a la matriculación de automóviles. Cada vez es menor el número de italianos que deciden comprar un coche, no es casualidad que uno de cada tres de los que circulan actualmente sea de alquiler.

Es una solución que tiene una doble ventaja: La inversión requerida es definitivamente menor, más la capacidad de evitar pasar por el proceso de devaluar el vehículo. Que inevitablemente empieza ya al salir comerciante. Al final del contrato también es posible decidir si continuar en un acuerdo similar para otro modelo, de modo que siempre tenga una máquina nueva o casi nueva.

2022 solo puede considerarse un resultado positivo para las empresas de arrendamiento, A pesar de lo que les pasó a los que apostaron por comprar. ya había Un incremento de 415 mil unidades Registrado en Italia Con un valor total de 10.500 millones de euros y 250.000 personas, empresas y administraciones públicas.

Así, es posible disponer de un vehículo en poco tiempo, lo que no siempre es posible en cambio cuando se acude a la agencia debido al retraso registrado en el suministro de materias primas. Precisamente por eso, el vicepresidente de ANIASA, Italo Volunari, ha querido hacer un llamamiento al Gobierno, pidiéndole que reforme el impuesto sobre el valor añadido del 10% para los servicios de alquiler de coches compartidos y de corta duración para turistas extranjeros, así como para asegurar más clientes. Franquicia y franquicia para coches eléctricos de empresa.