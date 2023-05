Massimo Gramellini fuera del Rai por La7: “Todavía no lo he decidido”

después fabio facio Y Lucía declaróotro importante fichaje del periodismo televisivo está a punto de marcharse de Rai. Massimo Gramellini Debe pasar a La7, aunque, tras días de imprudencia, el periodista no lo confirma: “Todavía no lo he decidido”. Si ese es el caso, Annunziata y Fazio’s Rai 3 se perderán otra estrella de la programación de prestigio.

De hecho, el discurso que pronunció el 27 de mayo, como saludo al episodio final de temporada de su programa las palabrasTiene las características de una despedida: “Este programa se ha convertido en una pequeña parte de su vida”, dijo Gramellini dirigiéndose a la audiencia, “Me doy cuenta cuando me encuentro con uno de ustedes en la calle. No puede haber mejor cortesía para nosotros. . Pero ‘público’ también significa servicio público. Me gustaría dar las gracias a la maltratada Rai. Además del apetito de poder que ha sido su tema desde sus inicios, esta empresa está llena de trabajadores y técnicos excepcionales, gerentes. Fui lo suficientemente afortunado de trabajar con muchos de ellos”.

Mudarse a La7 sería parte del orden natural de las cosas, y el editor es Urbaino Cairo, quien también es editor de Rcs, un grupo para el cual Gramellini se desempeña como columnista para Corriere della Sera. En cuanto a la apuesta del periodista, se habla de un programa destinado a la noche del sábado, de características similares al suyo las palabras.

Y nuevamente en el episodio final de Rai 3, el periodista agregó: “Uno de los altos ejecutivos de Rai del pasado me dijo que el servicio público no es tener todas las historias de la realidad en el mismo programa, sino poder elegir diferentes programas. que cuentan la realidad de diferentes maneras. Cada espectador “Con el pago de la licencia, financia no sólo su propia libertad de elección, sino también la de los demás. Financia un quiosco donde cada uno puede leer el periódico que más le gusta. Pretendemos ser uno de esos diarios. No un ruedo en el que chocamos violentamente. Somos más como un grupo de amigos que se reúnen un sábado por la noche para contarnos la semana, intercambiar opiniones, reír y, si eso sucede, llorar. . Antes de que lo logremos todavía – concluyó Gramellini – digamos adiós con una sonrisa. Que tengas un buen verano”.