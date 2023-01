Más de 1.600 juegos y DLC con descuento en enero de 2023 – Multiplayer.it

Desde hoy hasta el 19 de enero de 2023 está disponible en PlayStation Store Nuevos descuentos en PS4 y PS5 Que se suma a las ofertas de enero anteriores. Las ofertas ahora incluyen más de 1600 juegos promocionales y contenido descargable. Actualmente no hay una página de ofertas en el blog de PS, pero los descuentos ya están activos en Sony Digital Store.

Las ofertas cubren una gran cantidad de juegos y contenido adicional para PlayStation 4 y PS5. Por ejemplo, podemos sugerir juegos como Medianoche de Marvel La versión Digital+ que tiene un precio de 53,29€ con un descuento del 33%.

También están en oferta Exclusivo de PlayStation, como las diferentes versiones de Ghost of Tsushima, como PS4, PS5 y actualización a la versión Director’s Cut: el descuento es de hasta el 58%. Luego puedes encontrar God of War (2018) por 9,99 €, para aquellos que aún no han comenzado la nueva historia de Kratos y no son suscriptores de PS Plus (juego incluido). También puedes encontrar Bloodborne por el mismo precio.

Cita Grandes nombresPuede encontrar Borderlands 3 y DLC a la venta, pero también Dying Light 2 Stay Human, Tekken 7 DLC, GTA 5 y Devil May Cry 5.

Transferir a independientePuedes encontrar Cuphead The Delicious Last Course con descuento (6,79 euros), pero también el juego base con DLC incluido (a 19,70 euros). Among Us también está en oferta, precisamente a 2,99 euros, seguido de Risk of Rain 2 a poco más de 6 euros. Puedes encontrar Little Nightmares II a 9,89 € y a 19,99 € puedes comprar Return to Monkey Island. También recomendamos echar un vistazo a The Stanley parable Ultra Deluxe por 14,73 €, que se convierte en 12,09 € si eres suscriptor de PS Plus. Seguimos con Spelunky 2 por 7,99€ y Darkest Dungeon por 2,19€, prácticamente gratis.

Sin embargo, como se mencionó, la lista es bastante larga, por lo que vale la pena. Ir a la tienda PS Y busca los juegos que quieres comprar, o echa un vistazo a tu Wish List.