Martina Trivelli, es el nuevo amor de Stefano Di Martino

Ella no es modelo ni siquiera una influencer. sin embargo, martina trivelli La chica de la que más se ha hablado en los últimos días. La razón es fácil de decir: fue fotografiada junto a él. Stefano Di Martino Una nueva despedida de su esposa, Belén Rodríguez. Según los últimos rumores, ella es el nuevo amor del presentador de Rai2. Los paparazzi los pillaron juntos al menos en dos ocasiones, suficientes para que no se considerara un simple coqueteo de una noche. semanalmente de Él fue el primero en sorprenderse. Nueva pareja Cenamos juntos en un conocido restaurante de Milán. Stefano y Martina cenaron solos, lejos de miradas indiscretas, y luego la pareja se dirigió a la casa del anfitrión, de donde partieron a la mañana siguiente. No solo. Y hasta la revista El cantante y la mujer. Volvió a sorprender a los dos juntos en una moto durante una velada que pasaron juntos y que una vez más acabó en el apartamento de Di Martino. Por eso, no es extraño hablar de Martina como la nueva fuego Estéfano.

Stefano Di Martino, quien es Martina Trivelli

No se sabe mucho sobre Martina Trivelli. Novela 2000 Se informa que tiene 26 años y es originaria de Pescara, pero vivió y trabajó en Milán durante algún tiempo. El rostro de Martina definitivamente no me resulta familiar. La joven no trabaja en televisión ni en redes sociales, sino que trabaja en el departamento comercial de la empresa de cosméticos Filorga. Especialista en comercio minorista, como lo menciona la página de fans. En su pasado reciente hay dos importantes historias de amor, documentadas en sus canales sociales, con el creador y el farmacéutico.

en Instagram Su reducido número de seguidores (16.000 seguidores, pero ningún VIP más que el de Di Martino) es todavía demasiado pequeño para poder considerarse una influencer aunque, a juzgar por las imágenes y el estilo de vida, las ambiciones son precisamente esas. Actualmente, Martina goza de popularidad temporal gracias a Fotógrafos Con Stefano Di Martino, que parece haber encontrado en ella un poco del pasado de Belén, dado el gran parecido estético entre la joven de 26 años y la argentina. Por otra parte, esta última disfruta de una nueva calma junto a Elio Lorenzoni, el empresario automovilístico lombardo, que parece haberle hecho olvidar a Stefano.