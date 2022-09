Maria de Filippi, la enfermedad que azotó su hogar: “cáncer de páncreas”

La famosa presentadora de televisión se encontró frente a una de las enfermedades más devastadoras y difíciles de perdonar; Su conmovedora historia.

María de Filippi Es uno de los rostros fundamentales de la televisión italiana, concretamente de Canale 5, donde conduce o produce varios programas; uno entre todos hombres y mujeresEl programa de citas que acompaña a los espectadores por la tarde.

Hace años la veíamos rígida ante cualquier emoción de sus invitados, como Tienes un nuevo correo, Donde, a pesar de compartir el dolor de los demás, apenas deja traslucir ninguna emoción. Pero María también tiene corazón y Oculta un dolor intenso. Drama de enfermedad despiadada.

Maria de Filippi y el dolor oculto

Reina Maríacomo la llaman los fanáticos, fue invitada hace un tiempo en la sala de otra reina de la televisión, Mara Chapa, a mi domingo en. Durante la entrevista, se permitió contar una conmovedora historia sobre algún hecho que le causó tanto dolor. Enfermedad y muerte de su amado padre Giovanni.

En primer lugar, la memoria de la relación con el hombre: “Cuando era niño me ponía en cuclillas sobre él, sentado en un sillón, peinándolo con el peinecito que tenía en el bolsillo de la chaqueta. Mamá, en cambio, no te puedes acercar a ella, ella no No le gustan estas cosas, fue una explosión para ella. Estaba loco por papá. Mi hermano era amigo de mi madre”.

Hasta la terrible noticia lamentablemente y finalmente la muerte: “Yo tenía 28 años y él era El primer gran dolor Viví. Le diagnosticaron Cáncer de páncreas Permaneció en cuidados intensivos durante un año y medio. Fue devastador y emocionante para todos. No es fácil… Seguimos así durante un año y medio, yo fui a visitar a mi padre y mi hermano se quedó en el estacionamiento porque le tenía miedo a los hospitales. Esta cosa nos destruyó. Luego salió e hicimos dos intentos en la clínica de rehabilitación. Morir de repente En una tarde de agosto.

cambiar de madre

A una de las participantes, Mara se conmovió y luego María le confesó: “Estos dolores te acompañan toda la vida, aprende a convivir y a metabolizarlos”. En cambio, la madre Giuseppina vivió hasta 2016, y en años posteriores fue acogida en la casa que comparte con De Filippi con su esposo, Maurizio Costanzo, en Roma: “Ella vivió con nosotros durante 6 años y cambió mucho. Me abrazó y me dio besos que nunca antes había sucedido”.

La pérdida de los padres, tal como afirma el anfitrión, ha sido un dolor que te acompaña toda la vida, y solo puedes aprender a vivir con él.