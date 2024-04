Manor Lords: ¡Hemos experimentado el juego más esperado en Steam!

Por fin el juego más esperado de Steam ha llegado a nuestros PC y en unos días estará disponible para todos en una versión de acceso anticipado. Probamos el Lords Manor Ya no podemos separarnos. Gracias a los gráficos y la jugabilidad, pero sobre todo, el mérito es de Slavic Magic, otro desarrollador en solitario que pensó bien en invertir los últimos siete años de su vida en la creación de un juego que aún no existía.

Sin embargo, prevalece el aspecto administrativo. Y maldita sea si construir y administrar las ciudades de Manor Lords no es una experiencia curativa. En primer lugar, es necesario construir un cobertizo para leñadores, porque sin él no se puede avanzar y puede verse atrapado en una situación sin recursos y sin salida, las opciones posteriores son mucho menos claras.

No hay nada como Manor Lords: recuerda a Anno 1800 en algunos aspectos económicos, hace un guiño a Total War con sus batallas en tiempo real, la ambientación lo acerca a Ostriv y los viajes de los personajes al estilo de The Settlers, pero la suma de sus partes genera una mezcla que nunca antes habíamos visto.

Este es un elemento muy importante porque el juego te pone frente a diferentes desafíos, pero el desafío con el que siempre lucharás es Escasez crónica de mano de obra . El problema empeora, por ejemplo, cuando nos centramos demasiado en la agricultura, donde grandes campos requieren ser arados y plantados en el momento adecuado. Todas las familias se componen de tres miembros; si uno de ellos muere, con el tiempo será reemplazado por otro; Actualmente no hay hijos y no se propone un crecimiento realista de la unidad familiar. ¿atentamente? No lo extrañamos mucho y el riesgo de que todo termine en incesto es muy alto, lo cual no es una posibilidad tan irreal como nos enseñan los libros de texto y Crusader Kings.

Todos los hombres del pueblo pueden ser llamados a las armas con un solo clic. Lo que traigan a la batalla estará determinado por el rol que decidas darles y por el equipo que haya en la ciudad. Cuando creas un batallón, todos los hombres calificados irán a buscar armas y armaduras al almacén y las llevarán a casa, listas para usar. Si no existieran, tendrían que conformarse con herramientas básicas y naturalmente ineficaces. Para conseguir las armas, tendremos que fabricarlas nosotros mismos o importarlas del extranjero, que es la opción (obviamente) más cara. Para fabricar armas tendremos que crear una mina de hierro, construir una fundición y convertir la casa en un taller de herrería. Cuando le damos una especialidad a una casa, la familia que vive allí quedará asociada para siempre a la profesión elegida. Si apartamos una casa en un huerto de manzanos, los residentes cuidarán el terreno y muy probablemente construirán un banco de alimentos en la zona del mercado. Cuando esto sucede, la unidad familiar ya no se hará cargo de la aldea y, por lo tanto, ya no ayudará con la logística ni con la construcción de nuevos edificios.

Estos oponentes tendrán sus propias fuerzas y se podrá luchar contra ellos, pero no estarán físicamente presentes en sus ciudades en el mapa. Esto es bueno, porque al final somos nosotros los que tenemos que construir, y malo, porque vemos que las mecánicas están actualmente en construcción. las batallas son divertidas Las tropas se acumulan muy fácilmente, pero es posible dar varias órdenes que de todos modos no esperaríamos ver en un juego centrado en otras cosas. Sólo un ejemplo: nos gustó poder elegir si nuestras fuerzas debían intentar avanzar durante el combate o retirarse estratégicamente. Además de nuestros hombres para defender pueblos o atacar cualquier amenaza. También es posible pagar dinero a mercenarios. Pero cuidado: si no les haces la oferta predeterminada, pueden huir en los momentos más cruciales.

Podremos construir una aldea en cada una de las regiones que componen el mapa del juego, pero algunas cosas cambiarán dependiendo del modo que elijas. en este momento Manor Lords ofrece tres formas diferentes de jugar : Rising to Prosperity simplemente nos desafía a alcanzar el rango de Gran Ciudad y luego pasar al modo Sin Fin, luego está el modo Restaurar Paz donde tendremos que ganar todas las regiones, y finalmente está el modo On the Edge donde tendremos que llegar al máximo resistiendo constantes ataques enemigos. Nuestro modo favorito resulta ser el segundo modo, que te permite obtener una buena dosis de presión de los enemigos y mucho tiempo disponible para construir varios centros de población diferentes, asegurándote de que se apoyen entre sí. Los enemigos pueden ser bandidos que en ocasiones roban nuestros recursos, al menos hasta que sean eliminados, y nuestros pares con los que también podemos establecer relaciones diplomáticas.

Acceso temprano real

Aquellos que sienten pasión por ciertas cosas pasarán horas y horas construyendo aldeas y viéndolas cobrar vida. También hay ciclo de día y de noche pero es puramente estético.

Todavía queda mucho que decir sobre Manor Lords, pero sobre todo, todavía queda mucho trabajo por hacer para definirlo como verdaderamente completo. No sabemos si la versión que tenemos será la que encontraréis en Steam el 26 de abril, pero si es así, espéralo. Un juego al que no le vendrían mal otros seis meses de desarrollo. Todavía es acceso temprano, así que no nos quejamos, pero aunque Manor Lords es sorprendentemente estable y está lleno de mecánicas, muchos trabajos todavía no tienen un nombre oficial y aparecen en la interfaz con su propia cadena de mando, lo que molesta a muchos ciudadanos Las actualizaciones “llegarán pronto”, el comercio es inestable, la diplomacia es irregular y algunas cosas no están nada bien explicadas; Además, todavía no es posible construir castillos reales.No hay caballería ni otras fuerzas avanzadas.

Esto no disminuye la belleza del juego, A. Un sistema constructivo que incluso podemos definir como innovador Y capaz de dar a cada pueblo un toque de realismo impecable. Todo lo que necesitas son dos casas y una cabaña, además de un camino que sube la colina y se pierde en el bosque, para quedar deslumbrado por la belleza de la vista colgante como si estuvieras frente a una chimenea o un elaborado acuario. Incluso las animaciones de combate son increíblemente detalladas y superan con creces las expectativas. Este estilo gráfico estricto encaja muy bien en esta jugabilidad que aún está en construcción, pero que ya está perfectamente diseñada para contener el crecimiento exponencial al que está prácticamente condenado Manor Lords. Este juego es un poco como Stardew Valley y No Man's Sky y tiene un encanto asombroso, además de ser la esencia de lo que millones de jugadores han soñado durante mucho tiempo, colonos que simplemente no tuvieron las pelotas para hacerlo realidad. Guerras diferentes a lo que esperábamos de Creative Assembly ((A lo cual escuchamos que alguien sugirió algo similar en el pasado, pero la idea fue rápidamente descartada). Así que el potencial es enorme, al igual que la presión sobre lo que recordamos como un equipo formado principalmente por una sola persona (los gráficos y la música se subcontratan).