Maniobras para detener a Biden: Trump corre el riesgo de ser acusado – Corriere.it

Desde Massimo Gaggi

El Comité de Asalto del Congreso puede recomendar un procesamiento penal para el Departamento de Justicia. Mensajes y reuniones

Nueva York – elUn comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Congreso hace un año puede solicitar al Departamento de Justicia que procese al ex presidente Donald Trump de una serie de delitos penales que van desde Un complot para sabotear el resultado de las elecciones por cargos menos graves, como obstrucción directa del Congreso. Esto es así si la evidencia recopilada no se juzga suficientemente para respaldar el cargo más pesado. Para escribirlo en el periódico Sereno Basado en información recibida de dos fuentes anónimas del ACNUR.

círculo se aprieta

Incluso con la incertidumbre sobre el origen de estas acciones imprudentes y aunque el fiscal general, el sabio Merrick Garland, no estaría obligado a buscar una acusación contra Trump si la comisión lo instara a hacerlo, la noticia tiene su propia relevancia. : Indica que el departamento de investigación se está estrechando en torno al expresidente en base a muchos elementos que surgieron de la investigación parlamentaria que se inició el pasado mes de julio. Los numerosos mensajes enviados por el ex primer ministro de Trump, Mark Meadows, son especialmente críticos, a partir de lo cual fue posible reconstruir el papel jugado por la Casa Blanca no solo en el encendido de la revolución del 6 de enero, sino también en presionar al Departamento de Justicia, a las autoridades electorales de los estados críticos para la victoria de Biden y su país. El propio vicepresidente, Mike Pence Negar la certificación de resultados De votar para anunciar al nuevo presidente demócrata.