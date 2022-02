Luz verde del Gobierno a las aportaciones de los coches híbridos y eléctricos

Por lo tanto, el gobierno ha elegido una forma nueva y más integral de tener en cuenta las necesidades de las muchas almas de la cadena de suministro automotriz y, por lo tanto, no solo la etapa final de adquisición. Pero también en este punto se marca el cambio, con un plan de apoyo más estructurado en la disponibilidad de fondos a lo largo del tiempo. Es un hecho que se han destinado cerca de 1.600 millones de euros desde la aprobación del apoyo a la compra, pero en el fondo se trataba de una serie de medidas de refinanciación que ciertamente no eran homogéneas. En marzo de 2019, se lanzó la oferta de automóviles Ecobonus, que se calculó en base a las emisiones de CO2 en un rango dual: entre 0 y 20 g/km (vehículos eléctricos) y entre 21 y 60 g/km (híbridos de componentes). En 2020, el aliciente viene para los coches híbridos y térmicos de bajo impacto, con el rango de emisiones ajustado varias veces, entre 61-110 g/km y luego entre 61-135 g/km. En 2021 se produjo la doble intervención a favor de los coches híbridos y eléctricos, la primera el 27 de agosto que se resolvió transfiriendo 57 millones destinados a la bonificación adicional a favor de la bonificación real, que se ha agotado mientras tanto. La segunda fue el 24 de septiembre, con la intervención del gobierno por decreto destinando 65 millones para reactivar los Ecobonos. La Ley de Presupuesto 2022 no preveía créditos y por lo tanto la necesidad de revitalizar la contribución con un instrumento ad hoc.

Junto con Pnrr

–

Deliberadamente, como argumenta la mayoría de los interesados ​​en las tecnologías legales, pero en cualquier caso de acuerdo con los intereses de los consumidores y las empresas involucradas, el NRP no trata directamente con el sector automotriz, es decir, no proporciona fondos para mantenerse al día con el desafío. de la transición energética. La intervención del gobierno, en el sentido literal de la palabra, construye una segunda vía con respecto al registro nacional de derechos de propiedad intelectual, interfiriendo con los fondos nacionales. Como es sabido, la Tarea 2 del plan destina 23.780 millones de euros a favor de políticas de movilidad sostenible, la difusión de los motores de hidrógeno y la creación de redes públicas de recarga. Pero específicamente, los números se están volviendo menos cómodos. De hecho, PNRR está financiando el desarrollo de la red de recarga eléctrica en exclusiva con 740 millones de euros, con la construcción antes del 1 de enero de 2026 de más de 20.000 puntos de recarga rápida en autopistas y núcleos urbanos. Cabe señalar que la Unión Europea nos obliga a alcanzar al menos 31.500 puntos de recarga de este tipo para 2030, y luego establece un objetivo de 6 millones de coches de batería en circulación en Italia para esa fecha. Hoy son 236 mil y no existe una fórmula de financiamiento de Pnrr para adquirir cualquier tipo de auto. Mientras tanto, la transición crea una fuerte situación de emergencia en toda la cadena de suministro del sector. Según la alerta emitida recientemente por Federmeccanica y los sindicatos metalmecánicos, existen 70.000 puestos de trabajo en riesgo en el sector automotriz de nuestro país, con la necesidad de facilitar a las empresas en proyectos de investigación y desarrollo y capacitar a los trabajadores para la nueva cadena de suministro de vehículos ecológicos. Sin acción, una reubicación no gestionada podría afectar negativamente a más de 1 200 000 trabajadores.