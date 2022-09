Ludogorets – Roma 2-1, Mourinho perdió su primer partido de Europa League

Tres meses y medio después de ganar la liga de la conferencia, Roma vuelve a sumergirse en el ambiente de la copa con amargura: Giallorossi Mourinho está fuera derrotado 2-1 De un viaje a la Europa League ante el Ludogorets, ganador de los últimos 11 campeonatos búlgaros, pero sin triunfos en Europa desde 18 partidos consecutivos (excluyendo eliminatorias) hasta esta noche. Mourinho, que sumó 7 victorias de 7 ante equipos búlgaros, no ha logrado resarcir la derrota liguera ante el Udinese y se encuentra ante el primer momento de verdadera dificultad de la temporada. En la primera jornada del Grupo C en el que también participan Betis Sevilla y HC Helsinki (España gana 2-0 esta noche en Finlandia), Belotti No logra aprovechar lo primero como novato, y está claro que aún le faltan términos y entendimiento con sus compañeros.

Ludogorets – Roma 2-1, crónica y estadísticas del partido El debut de Belotti, el magnate de Mancini desde el principio Roma aparece en Razgrad sin Abraham, Karsdorp, El Shaarawy, Kumbula, Zaniolo, Wijnaldum y Darboy. Entre los giallorossi, a la entrada del estadio, hay Belotti En ataque, Celek y Zaloski por las bandas, Matic y Cristante cuidan el centro del campo con Dybala de punta. El serbio de 23 años juega entre los polos Svilar, que debutó oficialmente en Roma tras ser utilizado en varios amistosos de verano. Rotación normal: sin rechazo Roy Patricio Tras la falta contra el Udinese. En el Ludogorets, el portero es Padt, holandés de ascendencia italiana, mientras que en el tridente ofensivo hay espacio para Despodov, el ex meteorito del Cagliari. Los gitanos inicialmente dispersos en los terrenos del Huvepharma Arena al borde de lo imposible, entre Agujeros y hierba perdida: En el 4′ Despodov adelanta rápidamente a Mancini, solo aparece frente a Svilar, pero en lugar de disparar, trata de ayudar en el medio a Tekpetite que falló el toque ganador. Cuatro minutos después, los giallorossi pidieron penalti por el contacto entre Verdon y Pellegrini: sin embargo, el examen de Farr no indicó ninguna falta del árbitro inglés Pawson. En el minuto 12, el capitán de la Roma inicia un disparo potente pero no angulado, que Padt controla sin dificultad. Luego, a los 32′, también hay trabajo Svilar valientemente se escapa de su alcanceanticipándose a Thiago, en un centro de Cicinho, el homónimo y exnacional brasileño de la Roma, retirado en 2018. Tras fallar, los de Mourinho aprovecharon una serie de ocasiones: en el 35′ tapó un disparo cercano de Pellegrini de tiro de esquina , y en el tiro de esquina resultante , La cabeza de Mancini acaba en el poste. Un poco más tarde intente también Dybala: Dejando a Goya con un tiro certero, sin embargo, la Providencia desvió la cara del capitán Nedyalkov, que seguía atónito. Entramos en la segunda mitad con 0-0. READ Verona - Cagliari: 0-0 Serie A 2021/2022. Puntuación final y comentarios del partido.

ver la galería Para Roma Shumorodov no es suficiente: Ludogorets celebra

Mourinho ha cambiado, pero Shumorodov no es suficiente Al regresar a la cancha, Pellegrini levantó un beso por DybalaFalta dramáticamente el retrovisor búlgaro. De ahí que sea el propio argentino el que no marque el gol en el minuto 57 El lado perfecto del pecho de Pilotti. Pasa un minuto y Svilar es convocado para la primera parada de la segunda parte, tras un remate de Piotrowski. La Roma lleva la delantera, pero encontrar salidas es muy engorroso: así entra Mourinho Shumorodov y Spinazzola Para Belotti, que todavía no es ingenioso, y Gillick. Pero el gol lo marcó el Ludogorets en el minuto 72: cauly Olfatea la brecha en la defensa de los giallorossi, no encuentra oposición de Smalling o Crisanti, y apuñala a Svilar desde una posición central. Dos minutos después, tocó el centrocampista brasileño que perdió Svilar. Sin una buena reacción, Mourinho volvió a cambiar en el 76: hacia adentro Vulpato, Bove y Camara En lugar de Mancini, Cristante y Matic. Entre el 82′ y el 83′ Pellegrini tiene dos oportunidades de ganar el empate: en la segunda, en particular, falla un cabezazo increíble a pocos pasos de una jugada de esquina. 86′ El empate realmente viene gracias a Shumorodov, que choca con una especie delicada en la cruz del capitán. Es un destello en la sartén porque El Ludogorets dobló en el minuto 88 gracias a un qatarí quirúrgico del brasileño Nunato. En el sexto minuto de recuperación, el último intento de Dybala se fue fuera de la red. La Roma perdió 2-1: la sonrisa de las Águilas Verdes, que ha ganado hasta ahora en Europa, ante equipos italianos, solo con la Lazio en 2014. Gillorossi, jugador de Mourinho, volverá a aparecer en la Europa League, el próximo jueves en el Olympique, ante Hjk Helsinki de Finlandia. Pero primero está la noche del lunes ante el Empoli en Liga.

