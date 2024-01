Lucha por regresar a la patria

Garante para menores

Desde finales de noviembre, dice, “debido a mis esfuerzos por denunciar las injusticias ante la opinión pública, Me prohibieron hablar del caso en México Con orden judicial”. La situación se agravó el 17 de diciembre: “Me notificaron una medida de seguridad que no me lo permitía. Acércate o contacta a mi hija. – explica – Hace dos semanas que no sabemos nada del otro, y creo que estamos a un paso de no poder volver a verla en muchos años.” Mientras tanto. El caso acabó en el escritorio del suboficial. de Menores de Trento.