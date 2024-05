Luca Campolunghi publica una foto con una chica, ¿quién es ella?

Luca Campolungi vuela a México y se encuentra en compañía de una mujer, pero ¿quién es ella? No te preocupes, aquí tienes la respuesta.

¿Pero qué pasa? Ayer Luca Campolungi Voló a México y emprendió un viaje para descubrir un nuevo país. Hasta aquí todo bien, muchos pensaron que el creador no había dejado a su novia , Alicia Mussa, y publicó una historia en Instagram en compañía de otra mujer. ¿Es realmente así? No te preocupes, te explicaremos lo que está pasando.

Ayer Luca Campolunghi publicó un artículo Instagram En compañía de una mujer sentada en la cama de su habitación de hotel en México. A través de la toma, la misteriosa mujer, cuyo rostro no se puede ver, parece tener un largo cabello negro azabache, ondulado y suelto. Es muy fácil caer en el engaño desde esta perspectiva. Si pensabas que Alice Mussa no era la que aparece en esta toma, estarías equivocado: ¡es ella! Alice Mussa tiene ahora el pelo mucho más largo que hace varios meses, pero hay quien confunde este pelo grueso con el pelo de otra persona.

Luca Capolungi y Alice Mussa están tan cerca de mudarse de casa que ¿cómo podrían los habitantes de los grandes apartamentos no emprender un nuevo viaje juntos? Los novios volaron juntos a México y pasaron un tiempo inolvidable allí. . En resumen, Luca y Alice no rompieron, y él no “se escapó a México” como algunos pensaban…

¿Pensaste también que la chica de la foto no es Alice? ¡Oh Dios, sí, estaba cagado de miedo! Vamos, Alice y Luke no se pueden separar: ¡están enamorados! READ Licencia de conducir italiana entre las mejores licencias de conducir del mundo. porque aquí

[FOTO: Instagram]