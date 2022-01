Lozano no se escondió: “El Nápoles de Skudetto, somos más fuertes que el Inter”

La victoria del Bolonia, con plenas pruebas, tiene su firma: dos goles Nápoles Por ‘Dol’Ara’ Hirving Lozano, Volvió a una excelente forma después de un período de dificultad en el campo y en la vista personal.

Los napolitanos son ahora -4 Inter (que ha jugado menos de un partido, eso sí) y el sueño del Scudetto aún no ha desaparecido del todo: en la entrevista del ‘Corriere della Sera’, el ex del PSV se mostró optimista sobre las posibilidades de hacerse con el tricolor. .

Las vacaciones navideñas se arruinaron por el positivo del Gob-19.

“Sufrimiento emocional y físico. El virus es un monstruo invisible que se apodera de tu cabeza . Estaba en México y quería pasar la Navidad con mi familia; En cambio, estaba encerrado en mi habitación con mil miedos. Me he recuperado, no he dejado de trabajar y los resultados se están viendo.

En julio sufrió una grave lesión en el ojo durante la Copa Oro México-Trinidad y Tobago.

“En momentos de terror, el dolor era tan fuerte. Tenía miedo de perder mi ojo . Y no quiero resignarme a la idea de que ya no puedo jugar al fútbol. Los médicos fueron rápidos y tranquilizadores, y luego revelaron que mi ojo estaba en peligro. Un miedo que llevo conmigo desde hace mucho tiempo: la herida arde y de todo contrario temo lo peor”.

Finalmente, una descripción general de los entrenadores que tuvieron la oportunidad de trabajar con él en Nápoles.

“Teniendo en cuenta la cantidad de partidos jugados, somos más o menos iguales. Ancelotti me recibió. Al principio fue difícil con Katuso, luego nos conocimos mejor. Es muy inspirador, entrenador con mucha experiencia. No solo dice que trabajes, Él es el primero en hacerlo. Me regaña, pero entiendo que me quiere empujar. Y también sé que puedo dar, y tengo que hacerlo por mí y por esta camiseta que llevo puesta. ‘Sé un diablo’ me dice. Tengo que golpear al oponente”.