Los usuarios de Reddit se estremecen cuando un chico pregunta si está mal usar la caminadora en el gimnasio de su edificio durante cuatro horas al día

usuario de Reddit de Nueva York Otros en línea afirmaron que si bien sus hábitos de ejercicio eran inusuales, no fue grosero con nadie más por usar la caminadora en el gimnasio de su edificio de apartamentos durante cuatro horas al día.

Más de 2000 personas respondieron a su consulta en Reddit, y también compartió sus pensamientos con Fox News Digital sobre el tema.

“¿AITA usará la cinta de correr en mi gimnasio durante 4 horas?” El usuario de Reddit “Pr1mrose” preguntó el 27 de enero en un subreddit conocido como “Am I the A*****e” (AITA).

“YO Usa una caminadora Durante 4 horas al día (trote ligero, no es como si fueras Usain Boulting por mucho tiempo) de 6 am a 10 am”, explicó el hombre.

Ejercicio adicional potencialmente vinculado a una vida más larga y tasas de mortalidad más bajas: estudio

“Durante este tiempo, el gimnasio estuvo casi vacío de 6:00 a 7:45 a. m. y nuevamente de 8:30 a 10:00 a. m.”, escribió.

El usuario indicó que el edificio lo tiene Pequeño gimnasio para residentes Equipado con cuatro cintas de correr, tres bicicletas, tres máquinas elípticas/escaleras, así como un área de musculación. Dijo que el gimnasio está abierto todos los días hasta las 22:00.

Rara vez las cuatro cintas de correr funcionan simultáneamente, dijo Pr1mrose, y agregó que son “tal vez 15 minutos cada día”.

También escribió: “Hice una prueba hoy y durante las cuatro horas completas hubo al menos una cinta de correr libre, y estuve solo durante más de tres horas corriendo. Hay muchos días [when] La capacidad nunca se alcanza, y los días que se alcanza, es una cantidad de tiempo muy limitada”.

Al hombre le dijeron que la nueva regla “viene de la gerencia”.

Sin embargo, la administración del edificio decidió que debería haber un período de uso máximo de 45 minutos para las máquinas de cardio y envió un correo electrónico a todos los residentes del edificio.

El grupo del Ártico de Nueva York se entrega al tratamiento con agua fría que “cambia la vida”: “Nunca se sintió mejor”

“Estoy 99% seguro de que me está apuntando a mí, porque esta mañana, unas tres horas después, una señora (creo que la subdirectora del edificio) le informó sobre ‘la regla'”, escribió, “tocándome el hombro”.

En ese momento, los otros tres molinos estaban vacíos y se le dijo a Pr1mrose que la regla “viene de la gerencia”.

El portero vino más tarde y le dijo que había un límite de 45 minutos para las máquinas de cardio.

Pr1mrose escribe que esta regla no está impresa en ninguna parte del gimnasio y que no era la política anterior.

“Realmente no lo entiendo, pero, reddit, ¿me estoy perdiendo algo a lo que realmente soy adicto?” preguntó el otro usuario.

Más del 75 por ciento de los estadounidenses no hacen suficiente ejercicio, según los CDC

En el subreddit de AITA, los usuarios de Reddit pueden responder a las publicaciones que dicen que la etiqueta es “NTA” (“No es un *****e”), “YTA” (“Eres un *****e”), “NAH ” (“Aquí no hay culo”) o “ESH” (“Aquí todo el mundo apesta”).

“No puedo correr más de 4 horas al día. ¿Estás bien?”

Los usuarios pueden “votar a favor” por las respuestas que creen que son útiles y “votar en contra” por las respuestas que no lo son.

La mayoría de los usuarios de Reddit que respondieron a la publicación dijeron que pensaban que Pr1mrose era un “NTA”.

El usuario de Reddit “Thediciplematt” escribió “NTA” en el comentario más votado.

“¿Si es el único? Claro, pero hay cuatro, y dudo que alguien más haya estado corriendo durante horas”, escribió la persona.

“Thediciplematt” también sugirió que Pr1mrose cambie la cinta de correr cada 45 minutos y “dígales que está observando maliciosamente”.

Correr una milla al día está ganando popularidad en línea: cómo puede mejorar tu salud

Otro usuario sugirió que Pr1mrose tomara un descanso si las otras tres cintas de correr se ocupaban después de 45 minutos de carrera.

“Cuatro horas es mucho tiempo para hacer ejercicio… No estoy seguro de que sea un comportamiento saludable…”

El usuario de Reddit escribió “Pepper-90210”.

otros Preocupación expresada Por la salud de Pr1mrose.

“Lo siento, no puedo ir más allá de trotar 4 horas al día. ¿Estás bien?” El usuario de Reddit “itsamezario” escribió.

Por que usar [the treadmill] ¿Por un largo tiempo? El usuario de Reddit “Financial-Bottle-872” dijo que cuatro horas es mucho tiempo para hacer ejercicio y no estoy seguro de que sea exactamente un comportamiento saludable.

UNA CARRERA DE 10 MINUTOS BENEFICIA EL ÁNIMO Y LA FUNCIÓN CEREBRAL: ESTUDIO

En publicaciones de seguimiento, Pr1mrose deja en claro que es Un ex bebedor empedernido Y que usa el tiempo que pasa en la caminadora para escuchar podcasts y música, y para “pasar tiempo conmigo mismo y reflexionar sobre mi vida”.

Agregó que su hábito de ejercicio “no es una compulsión, es un pasatiempo que disfruto mucho”.

También señaló que suele correr al aire libre, pero como vive en la ciudad de Nueva York, no quiere correr en el frío ni correr el riesgo de resbalar en el hielo.

“Estoy totalmente de acuerdo y acepto que en las muy raras ocasiones en que se usen las cuatro cintas de correr, cederé en caso de que la gente las alcance, las vea en uso y luego se vaya”, escribió.

“No tengo ningún problema con eso, mi problema es que me digan que pare incluso cuando soy la única persona allí”.

“Por ahora, planeo hacer mi rutina normal mañana por la mañana y ver si puedo enfrentarme nuevamente”.

Pr1mrose dijo que enviaría un correo electrónico a la gerencia de su apartamento para preguntar por qué se implementó la política.

Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín de estilo de vida

“No estoy tratando de ser conflictivo, literalmente no entiendo la regla”, dijo.

“No pretendo estar por encima de eso, pero no creo que se necesite mucho para que me digan ‘por qué’ cuando vivo aquí [for] Más de un año y he usado el gimnasio de esa manera durante todo ese tiempo, y no le prohíbo a nadie más que lo use”.

Haga clic aquí para la aplicación FOX NEWS

Pr1mrose le dijo a Fox News Digital en una respuesta en línea a una pregunta que estaba sorprendido por la cantidad de respuestas que recibió su publicación, y que aún no ha tenido noticias directas de la gerencia.

“Por el momento, planeo hacer mi rutina normal mañana por la mañana y ver si vuelvo a subir”, dijo a Fox News Digital.