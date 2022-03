Los sitios web de las agencias tributarias están descontrolados, Sogei: “No hay ataque de piratas informáticos, es solo un problema técnico”

sitios agencias tributarias ellos entran inclinación. Miércoles por la tarde, en la página web de ambos.agencia de ingresos hacia esoAgencia de Aduanas y Monopolios Era inaccesible, ya que era una puerta. Departamento de Finanzas de Mef y finalmente los de Contabilidad pública y dirección Recaudación de ingresos. Sin embargo, por lo que aprendemos, no se trata de un ataque pirata Se movió simultáneamente contra todas las plataformas de las agencias tributarias, pero el problema debe buscarse en la fuente, es decir SujiEmpresa de referencia para el Ministerio de Economía y Hacienda en muchas operaciones digitales. Ella recibe tranquilidad del perfil de Twitter de la compañía: “Sogei anuncia que no está bajo ningún ataque cibernético y que los servicios no están disponibles temporalmente debido a problemas técnicos”.

La hipótesis del ciberataque causó preocupación, ya que Sogei también incluye servicios relacionados con emergencias COVID-19Tal como carril verdeque por lo tanto contiene i informacion delicada de los ciudadanos Sin embargo, incluso la agencia de ingresos está tratando de tranquilizar a los usuarios: “Nuestro sitio está temporalmente inaccesible debido a problemas técnicos. Pedimos disculpas por las molestias. El socio tecnológico está trabajando para resolver el daño lo más rápido posible, lo que no ha afectado de ninguna manera la seguridad de los datos confidenciales”, tuiteó.

Y según lo aparecido el miércoles por la noche, la causa de la repentina “caída” debe buscarse en uno caída de tensión El sistema eléctrico que envió a los sistemas a un estado de fusión total, con controles e investigaciones aún en curso. Alrededor de las 8:00 p. m., los técnicos de Sogei consideraron que el problema estaba resuelto, incluso si los sitios en ese momento aún no estaban accesibles.