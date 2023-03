“Los salarios bajan y las ganancias suben”, admite el jefe del Banco Central Europeo. Pero Fiesco insiste: “Ningún aumento salarial”.

Según datos publicados por el Banco Central Europeo, los beneficios empresariales han aumentado mucho más que los salarios en todos los sectores productivos. La presidenta Lagarde afirma su compromiso de devolver la inflación a niveles cercanos al 2% pero señala que “necesitamos una estrategia agresiva”

Una verdad incómoda emerge lentamente y llega al último piso del edificio del Banco Central Europeo. Incluso la presidenta Christine Lagarde admitió hoy que “Fenora los salarios reales cayeron considerablemente, cuando yo márgenes de beneficio empresarial aumentar en muchos sectores. Pero el mercado laboral es muy estrecho, la escasez de mano de obra va en aumento y esto empuja a los trabajadores a utilizar su poder de negociación para compensar la pérdida de ingresos”. Hablando en la conferencia el bce y sus observadores XXIII Lagarde Explicó que “si tanto los trabajadores como las empresas aceptan una distribución justa de las cargas Mayor crecimiento de los salarios Simplemente representa un reequilibrio entre el trabajo y el capital, y luego las presiones sobre los salarios y los precios deberían disminuir a medida que se desarrolla este proceso”. Las empresas suben los precios más de lo indicado por el aumento de los costes De los estudios del Banco Central Europeo presentados a los banqueros centrales Ya hace unas semanas. Pero ahora esta explicación del fenómeno obtiene el sello oficial de la Presidencia de la República.

El problema es que si esta es la verdadera raíz del aumento del costo de vida, entonces la estrategia que están implementando los bancos centrales con el aumento de las tasas de interés corre el riesgo de ser ineficaz e innecesariamente dolorosa. Según datos del Banco Central Europeo durante 2022 El aumento de los beneficios empresariales ha superado ampliamente al de los salarios en todos los sectores, En la fabricación en particular y con La única excepción es la administración pública.

De una cosa puedes estar seguro: Conseguiremos la estabilidad de precios No renunciamos al compromiso Regresar la inflación al 2% en el mediano plazo. Con este fin, seguiremos una estrategia sólida, basada en datos y viéndonos listos para actuar, pero sin comprometer nuestro objetivo principal ”, enfatizó hoy el presidente del BCE, sin embargo, en su conclusión el hecho de que En un mundo que está cambiando más rápido Más de lo que nadie pueda imaginar, debemos enfocarnos en el objetivo y ser firmes en la estrategia para lograrlo. Nuestro objetivo es claro: Necesitamos llevar la inflación de regreso al objetivo de mediano plazo a su debido tiempo y lo haremos. Pero necesitamos una estrategia sólida. Tenga en cuenta la gran cantidad de incertidumbre Hacia dónde nos movemos hoy”. Lagarde luego concluyó que Voltaire dijo: La incertidumbre es una situación incómoda. Pero la certeza es absurda.. Ante shocks nuevos y superpuestos, lidiar con la incertidumbre es actualmente nuestra única opción”.

presionamos Debe calibrarse cuidadosamente”.Porque “ya tiene un impacto significativo en las condiciones financieras y porque queremos evitar fluctuaciones financieras no deseadas”, dijo. fabio panettaMiembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. La política monetaria debe mantenerse en su totalidad Adaptable a los desarrollos bajo la incertidumbre reinante, los marcos de tiempo en los que operan y los riesgos de nerviosismo financiero repentino”, agregó Panetta, y enfatizó que esto requiere “un enfoque basado en datos, que no prejuzgue futuras decisiones políticas y que refleje el riesgo”. Banco Central, Joaquín Nagel Viene la llamada habitual para una línea más dura. Debería ser el Banco Central Europeo “tenaz” y continuar aumentando las tasas de interés para combatir la inflación a pesar de las preocupaciones de que las turbulencias financieras puedan afectar a los bancos. Nuestra lucha contra la inflación no ha terminado aúnNagel dijo tiempos financieros.

Preciso a la fecha exacta del pago de un bono de un banco suizo, otro recordatorio proviene del gobernador del Banco de Italia. Ignacio Fiesco en él , Una espiral inflacionaria aterradora Precios – salarios. “El aumento en el costo de la energía fue un impuesto y no podemos devolver ese impuesto de donde vino, lo podemos absorber muy rápido a nivel regional, en algunos casos es más difícil en otros”. Es más caro Por lo tanto, puede haber una distribución de ingresos e intervenciones financieras públicas a favor de los más afectados, Pero debemos evitar un aumento repentino entre precios y precios y precios y salarios. Y las expectativas de inflación se desvían del 2% a medio plazo, porque si se desvían al alza ese es el punto de referencia al que tienden a ajustarse todos los precios y salarios”. peso de inflación correrán a cargo de los trabajadores, Los salarios no deben subir. Italia es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde los salarios son los mismos Hace 30 años.