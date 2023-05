Los nuevos bolsos de Pinko para el verano han aparecido en jeans y pedrería: ¿sabes cuánto cuestan?

Déjate libre y lleno de energía con los mini bolsos de Pinko. Averigüemos el precio juntos.

Chic, ultrafemenino y coloridoEstas son las características de los bolsos que Pinko ha puesto a disposición en la nueva colección. No solo eso, estos geniales accesorios son apreciados por su versatilidad y tamaño pequeño.

De hecho, la nueva colección presenta una gran cantidad de bolsos pequeños, prácticos y perfectos para cualquier ocasión. Gracias a la amplia selección, puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades o gustos personales.

Made in Italy lleva años conquistando a sus ciudadanos, que ahora solo pueden tener un bolso Pinko en su armario.

Disponible en diferentes colores y diferentes materiales. Haga clic en la líneaque queremos presentarte hoy, es la mezcla perfecta de elegancia y sofisticación, adornada con detalles dorados y brillantes.

La nueva colección es súper elegante.

Desde el estilo más clásico hasta el rockero, la nueva colección de la famosa marca ofrece bolsos para todos los gustos. Ellos saben amantes de la modaA Pinko le encanta jugar con las formas y los detalles y por eso mismo no te decepcionarán sus nuevas creaciones.

Establecido En los ochenta Creada por Pietro Negra y su esposa, Cristina Rubini, la empresa quería responder a una urgencia creciente Mejor representación del mundo femenino, que empezó a ser más independiente y audaz. En resumen, necesitaban productos que pudieran representar a una mujer nueva, un lado fuerte pero femenino que quisiera mostrar. En poco tiempo, la marca italiana comenzó a ganar cierto reconocimiento, tanto en Bel Paese como en el extranjero.

Bolsas pequeñas “Click”

Hoy queremos presentarles algunos de los bolsos que pertenecen a nuestra línea Flick. Estas bolsitas coloridas y súper elegantes son perfectas para cualquier look, desde los más elegantes hasta los más casuales. Seguro que algunos tipos se adaptan mejor a un estilo más casual, pero eso no debería impedir que los uses cuando y donde quieras.

El primer bolso digno de mención es Bolso vaquero pequeño Cubierto de pedrería y tachuelas en la parte delantera. Con un cierre automático oculto, el pequeño accesorio incluye nuestra exclusiva hebilla de metal con agapornis con diamantes. Puedes encontrar este último a la venta en 395euros. La segunda bolsa pequeña es Mini love bag full strassque puede ser tuyo Mismo precio que antes. De piel, el bolso está completamente cubierto de pedrería y está Disponible en rosa y negro.. El bolso mini lleva siempre un broche con dos pájaros, e incluye una cadena de metal.