Los ingenieros de la NASA hacen clic en la Voyager 1 y reciben un volcado de memoria

Durante meses, ha habido un temor creciente de que tengamos que despedirnos de la nave espacial Voyager 1 después de que comenzó a enviar datos confusos. Ahora, en un acontecimiento sorprendente, la Voyager 1 ha enviado una lectura de memoria del subsistema de datos de vuelo (FDS) después de un comando “empujar”, lo que da cierta esperanza de que la nave espacial esté en mejor forma de lo que se temía, al mismo tiempo que permite a los ingenieros profundizar en la memoria. lecturas que fueron reportadas. Devuélvalo como evidencia. Aunque estos datos no se envían en el formato que se supone que debe utilizar el FDS cuando funciona correctamente, se pueden leer.

Anteriormente se sospechaba que el problema estaba en la Unidad de Modulación de Telemetría (TMU), pero desde entonces se ha vinculado al propio sistema FDS. Esto se produce después de que los ingenieros de la NASA actualizaran el firmware de ambas naves espaciales para prolongar su vida útil, pero es demasiado pronto para considerar esta como una posible causa. Ahora, como resultado de las instrucciones “poke”, que indican a la computadora que pruebe diferentes secuencias en su firmware si parte de él se corrompe, los ingenieros pueden compararlas con descargas anteriores con la esperanza de encontrar la causa detrás de los problemas del FDS y una posible solución. solución.

Inspirada por esta noticia de la descarga de la memoria descifrada, Nadia Drake – hija de Frank Drake – Escribió sobre cómo le afectó. No sólo los ingenieros que trabajaron en la misión Voyager durante las últimas décadas, sino también sus propios pensamientos sobre las dos naves espaciales Voyager. No sólo son un recordatorio constante de su padre y muchos de sus colegas, sino que el silencio que seguirá si ya no podemos comunicarnos con estas naves espaciales será profundo. Sin embargo, esta nueva esperanza es mejor que las noticias anteriores sobre esta pequeña e intrépida nave espacial.

gracias por la [Mark Stevens] Para obtener información confidencial.