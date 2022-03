Los hombres y mujeres del histórico protagonista perdieron a otra niña: qué le pasó

Meiji Gallo, ex pretendiente de hombres y mujeres, reveló al público que siempre había estado dando seguimiento a lo que le había sucedido recientemente. Muchos de sus fanáticos notaron que en algún momento sus ojos se llenaron de tristeza. Siempre decía que algún día encontraría el coraje para contar su historia, y así lo hizo ayer, aprovechando el Día de la Mujer. Meiji y su novio Alessandro Priscopo, Director de Personal TV/Social Media, han perdido a su segundo hijo. En su relato del doloroso y dramático momento, la ex pretendiente también relató toda la situación respecto a la enfermedad de su madre. Ayer envió un mensaje de fuerza a sus seguidores, bien sentida. De hecho, la publicación de Instagram se llenó de cariñosos comentarios de las personas que le brindaron todo su apoyo.

Meggie Gallo comenzó su larga carta diciendo que ella es “Tiempo de la verdad”. Admitió que había días en los que solo quería escapar. “De esta vida” Es el dolor que se reunió. Tras perder a su primer hijo, la influencer definitivamente no se rindió y volvió a quedar embarazada. Durante su embarazo recibió quizás la peor llamada telefónica de su vida: su madre lo reveló “Su estado clínico exacto empeoró, había un tumor”. Hasta entonces, no ha sido reconocido. “Todavía no lo he visto, llegamos tarde. Luego, en unas pocas horas, pierdo a mi segundo angelito”. En duelo por el descubrimiento del tumor de su madre, Meggie Gallo se encuentra experimentando otro dolor: la pérdida de un hijo por segunda vez. “Pero esta vez no tengo tiempo para llorar”. El antiguo pretendiente al trono escribió Maria de Filippi. Desde que se descubrió la enfermedad, Meiji y Alessandro han hecho todo lo posible para encontrar un médico que pueda ayudar a su madre en esta delicada situación. Al final, lo consiguieron, y así empezó todo. “La batalla”.

“Me apago, me recupero, me recupero, no fue ni será fácil, pero todo me hace sentir fuerte con el tiempo, ¡el dolor se convierte en ira que hace que te despiertes por la mañana!” En sus palabras, era imposible no sentir la perseverancia que Meiji compartía con quienes la rodeaban. El estrés está ahí y el dolor está ahí, pero no tengas miedo de pelear las batallas dramáticas de la vida. “Somos invencibles, somos una fuerza de la naturaleza. ¡Somos familia! ¡Por fin me he convertido en mujer y mi trabajo es defenderla!” Meggie Gallo deseó a todas las mujeres del mundo, especialmente a aquellas que ‘No tienen miedo de pelear’ Buen día internacional. La influencer compartió el largo mensaje con un videoclip de ella y su novio Alessandro en un momento muy sensible con su madre.

