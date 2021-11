Los fanáticos gritaron “¡Pudo!” Para sus oponentes, México corre el riesgo de ser excluido del Mundial por homosexualidad

La FIFA no sabe cómo castigarlos, pero en México se defienden diciendo “esto no es un delito discriminatorio, es lengua hablada”.

Db Genoa 29/08/2021 – Campeonato de Fútbol Serie A / Génova-Nápoles / Foto Daniele Buffa / Foto Juego: Hirving Lozano

Existe el riesgo de que México sea excluido del Mundial de Qatar porque los mexicanos en el campo gritan constantemente “¡Pudo!” Especialmente cada vez que un oponente realiza un tiro o un saque de meta. Se ha convertido en una cuestión política. Detrás de las puertas cerradas “Bhutto” ya pasó tres partidos en casa en México. También es un “económico y de reputación”, Escribe El Pais. La FIFA ha estado luchando por erradicar la práctica desde 2014. Si estos insultos continúan en los juegos de México, podrían ser eliminados del Mundial.

El País escribe que en el diccionario “Bhutto” parece ser “mérito vergonzoso”. También se utiliza como sinónimo de debilidad y “sodomía”.. “Ninguna palabra es discriminatoria. Es el uso de palabras lo que crea las condiciones para esta discriminación ”, dijo Claudia Petrasa, politóloga especializada en deportes femeninos. Este grito “Es una manifestación homosexual, incluso si al público no le gusta “.Él añade.

El grito de “Bhutto”, explica El Pice, no tiene una mirada precisa. En México, se defienden argumentando: “En México no decimos nada más que ‘Bhutto’, todo”.

“Cuando la FIFA reconoció la importancia de los gritos en el Mundial de Brasil, alertó a la Asociación Mexicana de Fútbol. Después del partido, la Organización Mundial retiró todo tipo de restricciones, que los fanáticos consideraron “no destinadas a ofender”. Sin embargo, a principios de 2016, la FIFA comenzó con penaltis. Hasta ahora ha cobrado el último por valor de $ 17, $ 109,000 y dos partidos en casa sin fanáticos en la grada durante las rondas clasificatorias para la Copa del Mundo. La FIFA ha establecido una pirámide de penales: primero las finanzas, luego los partidos sin afición, luego la pérdida de puntos para el Mundial y, finalmente, la expulsión.

Ni la federación, ni los entrenadores, ni los jugadores se lo tomaron en serio. “El sistema mundial no debería imponer su ideología. La FIFA considera esto una vergüenza y no existe en México. Lo usamos en lenguaje conversacional Dijo el ex entrenador de México Miguel Piojo Herrera.

“Muchos cantantes de fútbol mexicano pretenden asociarse con la feminización y la homosexualidad rival “., Dice Petraza. “Todo el sistema es muy exclusivo: hombres que ven a hombres jugar en un juego dirigido por gerentes masculinos”.

La Federación Mexicana ha lanzado campañas para frenar a sus fanáticos en todos los medios posibles. La Concacaf tuvo que intervenir durante los partidos amistosos en Estados Unidos, con estadios repletos de aficionados mexicanos.