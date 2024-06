Los expertos aconsejan adquirir el hábito de reiniciar el smartphone una vez por semana

Puede protegerse de las amenazas en línea utilizando este sistema (pianetaellore.it)

Puede parecer molesto, pero los expertos de la NSA recomiendan reiniciar su teléfono inteligente una vez a la semana.

De una de las agencias de seguridad internacionales, la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU., llega lo que parece un consejo digno de un mensaje ingenioso que se puede encontrar en los foros de Reddit. Uno de esos que Google AI Overviews podría dar por sentado. Pero en realidad todo se reduce a eso Un sistema que realmente funciona. Reiniciar su teléfono inteligente una vez a la semana puede reducir al menos parcialmente el riesgo de encontrar un dispositivo que lo espíe y que ya no sea de confianza.

Las mejores prácticas incluyen reiniciar su teléfono inteligente

En un informe titulado Mejores prácticas móvilespublicado por la Agencia de Seguridad Nacional como documentos oficiales, enumera varias amenazas y cómo trabajar para mitigarlas. iPhone Ya sea en el medio ambiente Androide. El documento no es muy reciente pero la información que contiene sigue siendo bastante actual. Una práctica que puede comenzar a agregar a su rutina de seguridad es también apagar y volver a encender su teléfono al menos una vez a la semana.

Hay que decir que por recomendación de la propia NSA, esta práctica tiene éxito pero no en todos los casos y sobre todo. No con todo tipo de amenazas.. Pero para algunos sí. Esto es en lo que nos centramos. De hecho, el asesoramiento puede reducir los riesgos causados ​​por los llamados Ataques de phishing Y Explotación de clic cero. Este consejo funciona porque en el momento del reinicio El sistema operativo analiza todo lo que contiene Así es más fácil localizar lo que no funciona.

De este modo, el malware que intenta ocultarse se puede rastrear durante el análisis. Lo mismo se aplica a los exploits sin clic: cuando el sistema se reinicia, estas amenazas latentes emergen. Pero hay Otras cosas que hacer Para hacer tu celular más seguro. Aquí están el resto de recomendaciones de la NSA.

Comunicaciones sólo en caso de necesidad y solicitudes en evasión y evasión

Otros consejos que allí se ofrecen incluyen, por ejemplo, aquellos que sean de su interés. Accesorios externos. Utilice únicamente accesorios que se conecten a su teléfono inteligente si son accesorios con los que está familiarizado. De hecho, en algunos casos, los ataques pueden ocurrir por parte de ciberdelincuentes utilizando Contacto directo con el objeto..

Sin embargo, dado que la mayoría de ataques se producen mediante lanzamientos que podemos definir como remotos, entre las recomendaciones de la NSA se encuentran: Apaga todas las comunicaciones y tu celular Si no es absolutamente necesario. Por lo tanto, no mantengas siempre activa tu conexión Wi-Fi, conexión de datos o Bluetooth. Asimismo, debemos formar un hábito saludable. Evite instalar demasiadas aplicaciones. Como hemos visto muchas veces, existe el riesgo de instalar aplicaciones que ocultan virus.