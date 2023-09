Los demonios de Hunter Biden: el juicio que ahora está sacudiendo la Casa Blanca

Nubes oscuras se acumulan sobre la Casa Blanca. a quien conoció Joe Biden Recientemente, dijo que vio a un hombre ansioso y resignado. El presidente acaba de regresar de una semana infernal que comenzó con una conferencia de prensa en Vietnam en la que se mostró cansado y confundido. Luego llegó la noticia del inicio del trámite. aislamiento Por un lado Altoparlante Del representante de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores del Automóvil. La puñalada final vino del “amigo” del periodista, David Ignatius, que es de Pages El Correo de WashingtonTras reconocer sus grandes méritos, pidió al Viejo Joe que dimitiera y dejara paso a un candidato más joven.

Sin embargo, nada de esto dolió tanto al presidente como el anuncio de la acusación contra su hijo Hunter por parte del fiscal especial David Weiss. Y no podría ser de otra manera para un hombre que ha hecho de la familia su centro de gravedad en una vida marcada por éxitos políticos duramente ganados (Joe, antes de su victoria de 2020, se postuló para la Casa Blanca en 1988 y 2008) y una enorme proporción de tragedias. Es una circunstancia que vincula inextricablemente a la familia Biden con la familia Kennedy, otra dinastía estadounidense de orígenes irlandeses forjada en alegrías y duelo.

Recién elegido por primera vez Senado En 1972, Joe perdió a su esposa Nella y a su hija Naomi Christina en un accidente automovilístico. Los otros hijos pequeños de la pareja, Beau y Hunter, también estaban en el auto con ellos. Ambos hijos sobreviven y el futuro presidente los criará con amor y dedicación, apoyado posteriormente por su nueva esposa, Jill Tracy Jacob, con quien tendrá otra hija. Todas las noches durante 36 años, Joe tomó el tren de Washington a Wilmington, Delaware, para no perderse la cena con su familia.

El senador tiene grandes sueños para su hijo mayor, Beau. Ve en él la mejor versión de sí mismo y lo imagina como su sucesor político. A Hunter, un abogado y cabildero que creció a la sombra de su hermano, le gusta socializar informalmente en el mundo empresarial. Poco después de terminar sus estudios en Facultad de Derecho de Yale Hunter enfrentará su lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol que lo acompañará durante muchos años.

La muerte de Beau en 2015 debido a un tumor cerebral trastornó el equilibrio de la familia. Joe, buscado por barack obama Como compañero de fórmula, decidió abandonar la cancha por la nominación. Hillary Clinton En las elecciones presidenciales de 2016. Para Hunter, se acelera el deslizamiento hacia el abismo, un período de su vida que sigue siendo el centro de los ataques republicanos y del que ahora ha sido acusado.

En 2014, Hunter fue nombrado miembro de la junta directiva de Burisma, una empresa energética ucraniana investigada por corrupción, con vínculos con otras entidades extranjeras en China, Rumania y Kazajstán. Los republicanos sospechan que el hijo del entonces vicepresidente utilizó…La ilusión de la llegada“A su padre en”Tráfico de influencias“Cuyas características no están del todo claras.

Hunter Biden con su hijo y su padre Joe.

Los cargos presentados contra el hombre de 53 años hace unos días se refieren a posesión ilegal de un arma adquirida proporcionando información falsa sobre el consumo de drogas. Se espera que el juicio se celebre en 2024 en su totalidad. Campaña electoral. Sin embargo, existe la posibilidad de que pronto seamos acusados ​​de delitos relacionados con la evasión fiscal. En este frente particular, Hunter ha presentado una demanda contra la empresa.Servicio de ingresos internosel Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., por publicar ilegalmente su información fiscal y no proteger sus documentos privados.

candidato republicano Donald Trump Expresó su decepción porque las investigaciones no arrojaron luz sobre el papel que jugó su padre Joe en los asuntos de Hunter y está hablando de Corrupción en la Casa Blanca. Aunque no han surgido pruebas contra el presidente, Biden le está pesando mucho, como informaron algunos de sus hombres de confianza. Los New York TimesAcusada de “no saber decir no” a su hijo. Un “pecado” que no será objeto de una sentencia judicial, pero que los estadounidenses tal vez no perdonen en las urnas.

Más allá de los hechos judiciales, los crímenes cometidos y los errores de juicio del presidente, lo que llama la atención es lo impresionante. Una serie de errores Las acciones de Hunter se convirtieron en objeto de conflicto político entre demócratas y republicanos. De hecho, han trascendido detalles sobre su adicción, su divorcio tras un largo matrimonio, una relación fallida con la viuda de Poe y un encuentro con una stripper de la que nació una hija recientemente identificada. En tiempos normales, luchar contra los demonios del hijo del hombre más poderoso del mundo se habría considerado un asunto de familia que debería mantenerse al margen de la campaña electoral. Sin embargo, estos no son tiempos normales en Estados Unidos.