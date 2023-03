Los collares múltiples perfectos para el verano son de Pullandbear

Los collares múltiples son la tendencia de accesorios para la primavera de 2023 para aquellos que quieren lucir un look boho chic. Veamos cómo se pueden combinar.

A algunas personas les gustan los anillos, algunos aretes y algunas pulseras, pero este año es la tendencia múltiples collares Perfecto para combinar con un archivo. Look estilo boho chic. los que Pullandbear es de bajo costo Y muy agradable

Usa varios collares juntosPor tanto, parece ser la tendencia del momento en cuanto a complementos se refiere. Puedes elegir collares de diferentes tamañosdesde gargantillas hasta colgantes, y colóquelos en capas para crear “efecto cascadaO elige varios collares.

Múltiples collares en realidad tienen un secreto para poseer 1 gancho de bloqueoEntonces en realidad son uno un collar como nuevo Múltiples collares de PullandBear Para la colección primavera-verano 2023.

Inspirado por mirada hippie En perfecta sintonía con el resto de tendencias de la temporada, son perfectos para recrear looks boho chic para quienes desean tener Mirada romántica y elegante.ambos Mezclar con prendas más contemporáneas Solo para dar un poco de ligereza incluso a los amantes de la moda más serios.

Mezcla y combina para un accesorio único

el joyas en capas Él proveé Mezclar y combinar collares diferentes para estratificarlos, como dices Adiós simetríasa la joyería colgante y decir que sí Diferentes materiales, colores, largos y tamaños Para un atractivo femenino y juvenil.

La única regla a seguir es mientras más, mejorpero si tienes miedo de exagerar o exagerar con candelabros colgando de tu cuello, elige collares con mallas más finas y Colgantes más pequeños y sencillostambién porque estos complementos no tienen que robarle el look al look, deberían robarlo Completa el atuendo Le da un toque extra, al igual que los múltiples collares de Pullandbear.

Múltiples collares Pullandbear a tener en cuenta

La nueva colección de collares múltiples de Pullpandbear es perfecta para aquellos que quieren experimentar con joyas en capas, pero sin la molestia de tener que crear el collar por su cuenta. Disponibilidad de grupo Piezas de 2, 3 o 4 juegos de collares. el que quiera Mantenlo simplepuedes echar un vistazo Set de 2 collares de piedras y espirales en oro metalizado (precio 9,99 €)

Para aquellas que quieran ir atrevidas con los colores, pueden optar por los múltiples collares en Juego de 4 con conchas (precio 12,99€) muy colorido para dar un toque Libertad y cuidado A la ropa de fiesta, pero si quieres tener más Chic y Bon TonEntonces no te lo puedes perder Conjunto de 4 collares en forma de corazón en oro metalizado ahora también en oferta por 3,99 € en la web oficial.