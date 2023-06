Los científicos tienen una teoría controvertida sobre cómo y qué tan rápido se formó la Tierra

Hace más de 4500 millones de años, la Tierra comenzó a formarse a partir de una mezcla de polvo y gas que rodeaba a nuestro joven sol. Eventualmente, creció más y más hasta que fue similar al planeta en el que vivimos hoy, un proceso que los científicos ahora dicen que sucedió mucho más rápido de lo que alguna vez pensaron. Y dicen que esta formación también incluía agua, un detalle que sugiere que encontrar otro planeta habitable no está descartado.

Millones de años pueden no parecer rápidos para los simples mortales, pero en una escala astronómica, son increíblemente rápidos. Durante los 4.600 millones de años de existencia de nuestro sistema solar, 3 millones de años es un abrir y cerrar de ojos. Esto es el equivalente a menos de un minuto en un día de 24 horas. (Si la Tierra se hubiera formado durante decenas de millones de años, eso sería el equivalente de 5 a 15 minutos por día).

Los científicos están de acuerdo en que esta teoría explica la formación de gigantes gaseosos en nuestro sistema solar, como Júpiter y Saturno: la acumulación de grava es la única forma de que un planeta gigante crezca lo suficientemente rápido antes de que su disco planetario se disipe. Pero se disputan en relación con sus contrapartes terrestres. otros Señaló los problemas ¿De dónde vienen los guijarros alrededor del planeta o por qué los planetas no son más grandes?

Berger Schmitz, astrónomo de la Universidad de Lund que no participó en la investigación, dijo que los hallazgos son “muy convincentes” y podrían cambiar la forma en que pensamos sobre la formación de nuestro planeta.

Más importante aún, dijo, los hallazgos muestran que no hay nada especial en nuestro planeta con agua. “Es solo un planeta muy común en nuestra galaxia. Esto es importante en nuestros intentos de comprender qué tan comunes son las formas superiores de vida en el universo”.

La nueva investigación proporcionó un análisis fascinante de la composición isotópica del silicio en muchos materiales planetarios, dijo el cosmólogo de radioisótopos François Tissot, que no participó en el estudio. Pero no está seguro de que la acumulación de arena sea la explicación más sencilla de las tendencias en los datos de silicio. Dijo que se necesitaba un análisis adicional sobre cómo los nuevos datos de isótopos de Si se ajustaban o no a otros modelos.