Los científicos no están contentos con el plan de la NASA para cambiar la misión al espacio profundo

La misión New Horizons de la NASA tardó casi 15 años en llegar al punto donde se encuentra hoy, unas 50 veces más lejos del Sol que la Tierra. Desde su punto de vista único, la nave espacial ha estado estudiando las profundidades congeladas del sistema solar para ayudar a reconstruir la historia del origen de los planetas que orbitan alrededor del sol.

como Nave espacial Nuevos Horizontes Ella continúa su viaje en el borde exterior del sistema solar y la incertidumbre la espera. La NASA está buscando cambiar el objetivo principal de New Horizons, reenfocando la misión en estudiar el entorno del sol en lugar de observar objetos en el anillo en forma de rosquilla conocido como Cinturón de Kuiper. Esto hizo que algunas personas se sintieran muy infelices.

“La NASA gastó cerca de $ 1 mil millones para llevar esta nave espacial al Cinturón de Kuiper”, dijo a Gizmodo el investigador principal de New Horizons, Alan Stern, durante una entrevista telefónica. “Gasta mil millones de dólares para comprar una nave espacial que atraviesa todo el sistema solar y luego la desvía de su propósito original”.

El equipo científico a cargo de la misión expresó su frustración con la propuesta de la NASA, argumentando que la nave espacial New Horizons está funcionando y brindando datos innovadores desde su ubicación única en los confines del sistema solar. New Horizons es la quinta nave espacial en alcanzar esta distancia después de Voyager 1 y 2, así como sus predecesores Pioneer 10 y 11.

Pero como explicó Stern: “Ninguna nave espacial ha explorado el Cinturón de Kuiper antes y no hay planes para que ninguna nave espacial haya regresado todavía”, y agregó: “Sabemos que si New Horizons tiene que dejar de explorar el Cinturón de Kuiper, será El final de cualquier exploración del Cinturón de Kuiper por naves espaciales durante décadas porque lleva mucho tiempo llegar allí”.

El debate sobre el futuro de New Horizons comenzó el año pasado cuando el equipo científico presentó una propuesta para extender la misión por tres años más. En enero de 2022, la NASA formó un comité de revisión para discutir la propuesta. En cambio, la agencia espacial decidió extender la misión por dos años, financiando New Horizons como una misión planetaria hasta 2024, con la consideración de financiarla como una misión de heliofísica a partir de 2025.

Además de explorar el sistema de Plutón y objetos del cinturón de Kuiper como ArrokothAl convertirse en el objeto del sistema solar más distante jamás visitado por una nave espacial, New Horizons también estudia el sol y el entorno que lo rodea. “La cuestión es que no están en competencia”, dijo Stern. “Monitoreamos la física solar todos los días… y no hay razón para que sea una batalla entre estas dos cosas, coexisten”. El equipo de la misión argumenta que New Horizons puede continuar siendo una misión planetaria y heliofísica simultáneamente sin afectar el costo o la trayectoria de la nave espacial.

La NASA, por otro lado, no ve ningún valor en continuar con las observaciones del Cinturón de Kuiper de la misión. “La conclusión principal notable del equipo fue que es poco probable que los estudios propuestos de los objetos del cinturón de Kuiper mejoren significativamente el conocimiento porque las naves espaciales carecen de los recursos para observaciones de curvas de luz de alta frecuencia a largo plazo, que son esenciales para los objetivos/objetivos de la ciencia planetaria. “Según el Sr. Reporte de revisión.

“Es la parte mejor conservada del sistema solar en términos de información sobre el origen de los planetas y los días originales del sistema solar, por lo que es una mina de oro científicamente”.

Lanzado a principios de 2006, New Horizons se dirige hacia los confines del sistema solar. era la nave espacial El primero en visitar Plutón en julio de 2015El vuelo más largo de la historia. En 2019, New Horizons busca su próximo objetivo volador, un organismo binario primitivo más tarde llamado Arrokoth (un término nativo americano para cielo). El Cinturón de Kuiper está lleno de cientos de millones de objetos, de los cuales New Horizons ha descubierto 37 hasta el momento.

“Desde su ubicación única en el cinturón de Kuiper, New Horizons hace observaciones que no se pueden hacer desde ningún otro lugar; incluso las estrellas se ven diferentes desde la vista de la nave espacial”, dice la NASA. libros en 2021.

Según Stern, T. El equipo de New Horizons actualmente está buscando un segundo objeto volador y planea observar Saturno y sus lunas (la nave espacial ha Descubre Neptuno y Urano). Todo en el cinturón de Kuiper “ Se formó hace miles de millones de años y está muy bien conservado “, dijo Stern. “Es la parte mejor conservada del sistema solar en términos de decirnos el origen de los planetas y los días originales del sistema solar, muy científicamente Es una mina de oro”.

Stern comenzó a trabajar en la misión New Horizons hace más de 20 años cuando solo era una idea. Hoy, se teme que el equipo de la misión se disuelva si la decisión de la NASA entra en vigor. El equipo, junto con otros miembros de la comunidad científica planetaria Ella está presionando para tratar de convencer a la NASA de que revoque su decisión. Aparte de los científicos planetarios, hay un grupo de heliofísicos También escribió una carta abierta que destaca cómo New Horizons puede seguir siendo “una herramienta poderosa en todas las divisiones”.

“New Horizons ha permitido mediciones ininterrumpidas de la física del sol en toda la heliosfera durante más de una década, junto con las principales observaciones del cinturón de Kuiper y otros planetas”, decía la carta, que se envió el lunes. La realización de las observaciones heliofísicas de la misión es integral y de ninguna manera entra en conflicto con las observaciones científicas planetarias del Cinturón de Kuiper y los objetos del Cinturón de Kuiper”.

El equipo de New Horizons también está en conversaciones con la NASA, pero eso “no fue efectivo”, según Ster. norte. “Nuestro equipo cree que detener la exploración del Cinturón de Kuiper es miope y prematuro”, dijo Stern. “Nos tomó más de una década volar a través del sistema solar para estar en el Cinturón de Kuiper, y creemos que sería imprudente y un mal uso del dinero de la NASA alejar la misión de explorar el Cinturón de Kuiper”.

