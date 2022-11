Los astrónomos encuentran un agujero negro en el patio trasero cósmico

Los astrónomos anunciaron el viernes que habían descubierto, casi pero no a tiempo para Halloween El agujero negro más cercano conocido. Es masivo, una envoltura de enorme vacío diez veces la masa del Sol, orbitando su estrella tanto como la Tierra orbita nuestra estrella.

Pero no te preocupes: este agujero negro se encuentra a 1.600 años luz de distancia en la constelación de Ofiuco. El agujero negro conocido más cercano se encuentra a unos 3.000 años luz de distancia en la constelación de Monoceros. Lo que distingue a este nuevo agujero negro de miles de otros ya identificados en nuestra galaxia, la Vía Láctea, además de su proximidad, es que no hace nada: no atrae a la estrella cercana a su perdición, ni consume la gravedad de todo lo que está cerca. En cambio, el agujero negro está dormido, un asesino silencioso que espera que las corrientes del espacio lo alimente.

Los agujeros negros son objetos tan densos que, según la teoría general de la relatividad de Einstein, ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Esto lo convierte en el fenómeno más interesante y violento de la naturaleza; Cuando se nutre, puede convertirse en la cosa más brillante del universo, ya que el gas, el polvo e incluso las estrellas jóvenes se trituran y calientan para brillar, emitiendo energía a medida que se acerca a las puertas de la eternidad.

Cada galaxia contiene un agujero negro supermasivo millones de veces la masa del Sol. Los científicos no están seguros de dónde vienen. Se cree que los agujeros negros más pequeños consisten en estrellas masivas que han llegado al final de su vida termonuclear y se han derrumbado. Puede haber millones de agujeros negros en la Vía Láctea. Por lo general, se dan a conocer por los rayos X que escupen mientras extraen el gas de sus compañeros en los sistemas estelares dobles.