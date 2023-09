Los arqueólogos están perdiendo de vista este hecho debido a los vuelos espaciales más recientes de Virgin Galactic.

La semana pasada, Virgin Galactic completó otro vuelo, enviando a tres pasajeros y un instructor al borde del espacio. Pero a bordo del VSS no había pasajeros vivos. soledad Lo que hizo que mucha gente estuviera alborotada. en lugar de, Nota de informes Arqueólogos de todo el mundo están molestos porque un pasajero llevó a bordo fósiles humanos antiguos al espacio.

Fósiles llevados a bordo del VSS soledad Algunos incluidos Australopithecus sediba, que vivió hace aproximadamente dos millones de años, según estimaciones de los investigadores. La segunda excavación fue de homo nalediSe trata de una antigua especie humana que vivió hace 250 mil años. Ambas especies fueron descubiertas cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica, por equipos dirigidos por Lee Berger.

De hecho, fue Berger quien obtuvo el permiso de la Agencia de Recursos del Patrimonio de Sudáfrica (SAHRA) para exportar fósiles que habían sido llevados al espacio. Los llevaba a bordo Tim Nash, un empresario sudafricano y uno de los tres pasajeros a bordo. soledad.

Ver vídeo homo nalediuno de los dos tipos de fósiles humanos antiguos que han sido llevados al espacio.

Transportar estos antiguos fósiles humanos al espacio fue parte de una elaborada campaña de propaganda para llamar la atención sobre “la ciencia, la exploración, los orígenes del hombre y Sudáfrica”. Berger preguntó masculino. A pesar de la posible exposición que esto podría haber causado, los arqueólogos dicen que la medida puso en peligro los restos y puede haber llevado a la pérdida de una de las referencias clave identificadas para a. SedibaEl hueso del hombro que fue enviado al espacio fue en realidad el primero a. Sediba El fósil por descubrir y, por tanto, una referencia que ayuda a identificar la especie.

Por supuesto, esta probablemente habría sido una historia muy diferente si el viaje no hubiera sido un éxito, no sólo por la pérdida de vidas, sino también por la posible pérdida de historia si el viaje no hubiera transcurrido sin problemas. Afortunadamente, este no es el caso.

Esta tampoco es la primera vez que vemos fósiles antiguos transportados al espacio. Anteriormente, los fósiles de dinosaurios fueron expulsados ​​de la atmósfera terrestre. Sin embargo, los arqueólogos tienen razón en estar molestos. Si el viaje hubiera salido mal, Bones podría haberse perdido aquí para siempre. Con ellos se perdió una pequeña pero importante parte de la historia.