Lorenzo Jovanotti en “Che tempo che fa”

Nueva fecha, domingo 23 de abril a las 20 h en 3 Ray, con la 20ª edición dede Fabio Fazio, un programa creado por Rai Cultura en colaboración con OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura y Maurizio Ferrini aka Mrs. Coriandoli.Entre los invitados del episodio se encuentra el Ministro de Justicia Carlos Nordeau exclusivamente, lorenzo jovanotti que a partir del lunes 24 de abril vuelve a RaiPlay con la canción “Aracataca”. No quiero cambiar de planeta 2″, documental de 22 capítulos en los que recorre Sudamérica en bicicleta: un viaje de 3.500 kilómetros -y 50.000 metros de altitud- desde Ecuador a Colombia, de los Andes a la Amazonía , del océano al segundo mítico.Los invitados de Fabio Fazio también Luca Argenteroen las librerías con su primera novela, Cancelar todos mis compromisos; Rossana Moretti Lotazzi, Presidente de la Fundación Lelio Lutazzi y autor del libro “Historia de Amor y Locura Obvia – Para Mi Esposo Lelio Lutazzi”, que será publicado con motivo del centenario del natalicio del Maestro, con el disco “Lelio Lutazzi – Más Allá el azul”. También dedicado al “relevo partidista”. teresa fergaleQuien dio su testimonio en su nuevo artículo “Party Life”. Maximiliano BanSoy el coproductor y arreglista del nuevo álbum de Mina “I Love You Like a Fool”.Y nuevamente: Roberto Burioni, Profesor de Microbiología y Virología de la Universidad Vita-Salute San Rafael; el director ejecutivo de Moderna, Stefan Bancel; el director de La Stampa, Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli.

Cierra por la noche Che Tempo Che Fa – La Mesa Con Nino Frasica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Sra. Coriandoli. Los invitados, a pocos días de su regreso del Campeonato de Europa de Antalya (Turquía), fueron los jugadores de la selección nacional de gimnasia artística masculina: el equipo integrado por Marco Lodadio, Yumin Abadini, Lorenzo Casale, Matteo Levantesi y Mario Macchiati, ganador de la medalla de oro en la competencia general por equipos, el primer título de Italia para hombres en la disciplina, y Carlo Macchini, medallista de plata individual en viga, una plataforma que Italia había estado perdiendo desde 2007 con Igor Cassina; Stefano Di Martino, en TV el 25 de abril con la tercera edición de “Bar Stella” en Rai2; Mara Mayonchi Banda Gialappa Ubaldo Pantani Francesco Paolantoni. Massimiliano Banni también vuelve a la mesa.