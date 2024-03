Long Covid: los empleados de la salud acuden a los tribunales para pedir una indemnización

El personal, de Inglaterra y Gales, cree que contrajo Covid por primera vez en el trabajo durante la pandemia y dice que no estaban protegidos adecuadamente contra el virus.

El grupo cree que no se les ha proporcionado el equipo de protección personal adecuado en el trabajo, que incluye protección para los ojos, guantes, batas y delantales.

En particular, dicen que deberían haber tenido acceso a máscaras de mayor calidad, que ayudan a bloquear las gotas de aire de la tos y los estornudos de un paciente que pueden contener el virus Covid.

Una trabajadora, la enfermera Rachel Hickst, me dijo que se sentía “frustrada” y que tendría que esperar hasta que la afección progresara.

Me dijo que amaba su trabajo, pero ahora siente que ha perdido su carrera.

“Es devastador. Estoy viviendo una existencia, no una vida. Me impide hacer mucho de lo que quiero hacer. Han pasado cuatro años”.

“Ahora me levanto y llevo a mis hijos a la escuela. Vuelvo a casa y me siento en una silla con una manta caliente porque eso ayuda a mis piernas. La otra cosa es que no puedo soportar el frío”, dice.