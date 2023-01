Lone Ruin, análisis – Multiplayer.it

Cuando un juego tiene éxito, naturalmente produce una cierta cantidad de clones, que intentan explotar la fórmula para atraer a la misma audiencia potencial. En cualquier caso, en algunos casos la fuente de inspiración es tan obvia que el proceso se vuelve casi crudo, como veremos en Revisión de la ruina solitaria que menosprecia a Hades y no se acerca a la calidad de Supergiant Games.

lucha



En el combate solitario, el caos es central

Lone Ruin es un título muy simple de describir. Una vez que comienza el juego, tenemos que elegir el primer juego hechizo mágico con los que nos topamos con niveles, que son principalmente nuestros proyectiles. En cada etapa tenemos que hacer lo mismo: matar a todas las oleadas de enemigos, su número indicado por una barra de iconos claramente visible en la pantalla, usando nuestra fuerza y ​​esquivando sus ataques corriendo. Las criaturas con las que nos encontraremos son de diferentes tipos y se distinguen sobre todo por sus patrones de ataque. Hay que decir que un solo enemigo no es muy peligroso, pero la cosa cambia cuando nos enfrentamos a varios oponentes, todos con sus propios poderes, lo que convierte la pantalla en un caos controlado ya que se nos pide que nos quitemos del camino, reduciendo el número de atacantes al mismo tiempo. Una vez terminada la carnicería, obtienes una recompensa, y luego eliges cuál quieres estar en la siguiente, entre las dos disponibles.

Las únicas diferencias significativas son la presencia de tiendas, zonas donde gastar el dinero acumulado al matar enemigos, y escenarios con más recompensas, donde las oleadas son más numerosas y difíciles y las criaturas que participan en ellas son más fuertes. Pasar un determinado número de ejercicios de entrenamiento que tienes que afrontar Presidente En servicio (tres en total), como el árbol gigante (el primero, no te contamos los demás porque en realidad es una de las pocas sorpresas que te encontrarás jugando), que puedes adivinar único y especialmente peligroso patrones de ataque, que extraen en gran parte del inframundo. Mata al monstruo, puedes pasar al siguiente nivel. Tenga en cuenta que elegir bonificaciones no cambia las etapas, que siguen siendo arenas simples, sin nada interactivo. Hay escaleras, pasillos y grietas en las que hay que evitar caerse, pero por lo general son muy pequeñas y no ofrecen mucha variedad.