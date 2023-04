Lautaro, asistido por Lukaku, igualó el gol de Felipe Anderson. En el derbi del 15 con Salernitana

Actualizaciones destacadas







Es un domingo particular, diferente a los demás. Para el equipo de Napoli, la ciudad y Luciano Spalletti. Un paso que falta, 90 minutos pueden ser suficientes, para el maravilloso gol del Scudetto y para el técnico.Esta será la primera vez en Italia, el colofón a una carrera también plagada de éxitos y satisfacciones, pero la tricolor es otra cosa. El técnico lo sabe muy bien y en la presentación del partido ante el Salernitana no puede hablar sólo de cuestiones técnicas y tácticas porque sabe muy bien que si gana la Azzurri y la Lazio no lo consigue en el estadio de San Siro ante el Inter, Al-Fateh Al-Sport será castigado por el título seis días antes de la conclusión del torneo. Hay un aire de anticipación intermitente en la ciudad (entre las coronas, banderas, insignias pintadas incluso en el cementerio de la basílica en el barrio de Toto) y también en el centro técnico de Castel Volturno, el ambiente debe ser diferente.