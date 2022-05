Laura Torrisi, Drama inexplicable: lo que le pasó

Para aquellos que esperan encontrar un espacio en el mundo del entretenimiento, los reality shows alguna vez representaron un punto de partida adecuado. La oportunidad de estar en un programa como Hermano mayor Era demasiado tentador perderse. En cambio, las cosas han cambiado mucho hoy. De hecho, hoy el público encuentra algunos competidores ya famosos haciendo la animación más espía de las casas en Italia, y por lo tanto ya pertenecientes al mundo del entretenimiento, con la versión “Vip” del programa. Así, el formato ha cambiado por completo, se encuentran dinámicas completamente diferentes a cuando había completos desconocidos frente a las cámaras las 24 horas del día. Pero son muchas las personalidades que han aprovechado el reality con la esperanza de continuar su carrera en el mundo de la televisión. Algunos han tenido un gran éxito, piensa en actores como Luca Argentero o influencers como Guendalina Tavassi, por nombrar algunos.

Incluso una de las mujeres más bellas del programa tenía mucho espacio y logró mantenerse en la cima de la ola. Hablamos de Laura Torrisi que participó en la sexta edición de Hermano mayor 2006. Un personaje que inmediatamente conmocionó a la audiencia y se ganó el corazón de los espectadores con su sencillez y gran sinceridad. Estas cualidades también le permitieron trabajar en el mundo del espectáculo y ganarse la confianza de quienes apostaban por ella. Al igual que Leonardo Perraccione, que tanto lo deseaba en su película. hermosa esposa, que se ha convertido en mucho hablar de la película en la escena del cine italiano. Además, también hubo una intensa historia de amor que duró varios años entre ambos, de la que también nació una pequeña hija, Martina. Por supuesto, Laura Torrisi no tuvo una larga vida en la industria del cine.

Ha estado en bastantes películas, y la televisión parece ser el entorno en el que la ex Jevina se siente más cómoda. Además, Laura tuvo que lidiar con un problema muy serio relacionado con una enfermedad que descubrió repentinamente, lo que le causó muchos problemas. Ella fue la misma mujer que le contó todo y reveló los detalles de su vida a muchos de sus fans. “Entrar y salir del quirófano es desestabilizador, lo han abierto y cerrado tantas veces que ya no puedo operarme tanto”explicó Torrisi en una entrevista con Micrófonos muy cierto. De hecho, la mujer descubrió que tenía endometriosis. “Fue difícil porque cuando me diagnosticaron ya estaba en una etapa avanzada, pasé momentos difíciles […]. No sabía si podría tener hijos y esto me aterrorizaba más que nada”.Laura volvió a explicar. Entonces llegó mi hija Martina y encontró la energía para afrontar el resto.fue el importante mensaje de la actriz.

