Las primeras imágenes del rediseño del cabello

segunda actualización – Después de las primeras vistas previas relacionadas con la versión rediseñada de Jeep Renegado (Organización Mundial de la Salud Leer más) Aquí están las primeras imágenes que han sido reveladas, publicadas por la sucursal brasileña de Jeeps. Esta es la segunda actualización después de 2018.

luz de la cara – Reestilo Jeep Renegado No importa la chapa, solo algunos detalles. Los faros son full LED, con indicadores de dirección integrados en el aro exterior de los faros que normalmente realizan la función de iluminación natural. Las luces traseras siguen siendo de forma cuadrada, pero la letra “X” dibujada por las luces interiores LED cambia el diseño porque consta de dos componentes separados. La parrilla, que ahora luce más tridimensional, con los siete elementos claramente visibles, la fascia delantera, donde se pueden ver las nuevas tomas de aire y el salpicadero rediseñado, también se ha actualizado, con elementos de color que evocan el tono de la carrocería. . También es nuevo el diseño de las llantas de aleación, resaltado por los prominentes pasos de rueda. En las fotos desplegadas se puede apreciar el color naranja de la carrocería, que contrasta con el techo negro y los elementos de protección del mismo color.

pantallas digitales Los cambios también están adentro Jeep Renegado 2022. La pantalla del sistema multimedia queda integrada en el tablero (por lo que no estará graduada como en la brújula), será más grande, siempre conectada a la red y se beneficiará de la última versión del sistema operativo Uconnect. Otra novedad se refiere al hardware, que será totalmente digital y visible en un panel de 10 pulgadas, tomado de otros modelos de Jeep. El volante de tres radios también es nuevo, tomado de su hermana mayor, el Compass. Otra de las novedades del interior puede ser el regreso del techo panorámico acristalado.

¿Viene un nuevo motor? Aún no se ha publicado información oficial. Jeep Renegado El europeo, que no se diferenciará estilísticamente del brasileño pero según los rumores, puede llevar al debut del nuevo motor. luciérnaga 4 cilindros 1,5, denominada T5, en sustitución de la actual versión 1.3 (no para la versión híbrida adicional ya que esta última seguirá utilizándose). El nuevo 1.5 solo está disponible en una versión híbrida suave y debería ofrecerse con 130 o 160 hp, solo en combinación con una transmisión automática de doble embrague DCT de siete velocidades. Debe confirmarse la versión actual de 3 cilindros 1.0.

Nuevo ADAS – Los rumores también hablan de una actualización para sistemas de asistencia al conductorCon control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril y advertencia de punto ciego.