Las opciones de Juventus y Allegri ante el Benfica: Di Maria está, pero estará en el banquillo y estará 3-5-2 con Vlahovic y Milik en ataque | primera página

Mientras tanto, Ángel Di María está justo ahí. Y esta es una muy buena noticia para Max Allegri, que mientras tanto también ha perdido a Alex Sandro y ni Manuel Locatelli ni Adrien Rabiot se han recuperado. Mientras tanto, Di María está ahí, pero salvo cambios en el programa, partirá desde el banquillo. Porque los elementos anteriores no eran cómodos y los nuevos efectos no parecen muy satisfactorios incluso para el jugador: pero la posibilidad de usarlos durante la progresión del juego ya es algo bueno para Allegri, que se vio obligado a afrontar el partido contra el Benfica. . El aire de los que nunca pueden pecar. El contexto es el que es, el desastre del VAR ha quitado por un lado a Salernitana por dos puntos y por otro ha reunido al entorno que se siente estafado sin excepción, pero no borra todas esas limitaciones que aparecieron de forma despiadada. La tarde del domingo como destacó por los ensordecedores pitidos que acompañó a la Juventus en la segunda parte. La oportunidad de responder es esta, ya que Allegri se apoya en los viejos y nuevos hechos del 3-5-2 que han dado señales de solidez cuando se usan recientemente.

opciones – Contra el Benfica, avanzamos hacia la escuadra, que lo intentó en la víspera del partido, que todavía ve en la portería a Mattia Perin (pero no descarta la recuperación en el último minuto por Vujic Szczny), Gleason Bremer, Leonardo Bonucci y Danilo en defensa, Juan Cuadrado, Weston McKinney, Leandro Paredes, Fabio Meretti y Philip Kostik en el medio, con Arik Milik y Dusan Vlahovic en ataque. Di María? El 12º hombre está listo para marcar la diferencia durante el partido.