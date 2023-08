Las mejores trampas enchufables para acabar con hormigas, cucarachas y otras plagas

Cada temporada viene con sus propios enjambres de plagas. He estado sufriendo de hormigas de azúcar toda la primavera. En algún momento de cada verano, mi habitación está llena de moscas domésticas. Durante inviernos particularmente oscuros, las polillas de la despensa tienden a multiplicarse. Y los mosquitos me cazan como si fuera temporada abierta.

Hay todo tipo de técnicas anecdóticas para deshacerse de estas plagas: cuelgue una bolsa ziplock llena de agua en la puerta para ahuyentar a las moscas, dibuje una línea en el piso que las hormigas no crucen, pero eventualmente, las plagas regresan. Así que necesitas una solución que funcione.

Una vez pensé que recibir visitas regulares de profesionales de control de plagas era una señal de madurez, después de algunos años de Terminix, decidí que necesitaba manejar las cosas por mi cuenta, y fue entonces cuando descubrí que las trampas de complemento disponibles comercialmente realmente funcionan.

Las trampas enchufables pueden mantener su hogar libre de plagas voladoras

Existe un ingrediente secreto para combatir las plagas: las feromonas. Una pequeña cantidad de feromonas colocadas en el tipo correcto de trampa puede atraer y contener cualquier cosa con la que entre en contacto (hacen trampas específicas todos los tipos plagas).

Las trampas para insectos voladores del complemento liberan continuamente estas feromonas, proporcionando una almohadilla adhesiva o un recipiente para que los insectos se agarren. Solo necesita reemplazar la almohadilla o el tazón de vez en cuando, cuando se llena (total). Aún mejor, las trampas enchufables más nuevas no se enfocan en un tipo de plaga, sino en todas las plagas voladoras, incluidas las polillas de la despensa, las moscas domésticas, los mosquitos y las moscas de la fruta. Y realmente funciona: verá la pista allí mismo en el rotafolio.

Probé bastantes marcas de trampas enchufables y las encontré Zivo ser el más efectivo, pero eso no significa que sea el único que funcione.

Mantenga las plagas al aire libre fuera del camino, también

Me siento atacado cuando los insectos invaden mi espacio. Afuera, sin embargo, soy un dormilón, por lo que nunca me entrego a cosas raras para evitar que las plagas me acosen en mi jardín. Los zappers parecen demasiado tontos e intrusivos, y Las cosas de prevención de mosquitos que se cortan en la cadera no funcionan.

Pero si desea un espacio al aire libre más tranquilo, las trampas de feromonas efectivas también pueden controlar las plagas en el exterior. Donde vivo, ha sido un mal año para las chaquetas amarillas y las moscas siempre me molestan, pero nunca pensé en usar trampas para ellas porque tienden a ser difíciles de manejar y obvias.

entrada Dinatrap—un dispositivo de tamaño reducido que atrapa avispas, moscas, mosquitos y avispas amarillas, pero misteriosamente, no abejas. (Las abejas eran una gran preocupación porque pasé mucho tiempo atrayéndolas a mi jardín; parece tener algo que ver con el CO2 y el hecho de que son polinizadores). Estas unidades exteriores son más caras y no puedo Juro que uno cubre un acre como se prometió, pero he mantenido mi jardín libre de plagas de manera impresionante,

Mantenga a raya a las plagas con estas trampas a base de feromonas:

Los repelentes de insectos pueden ayudar a controlar cucarachas, ratones y hormigas

Por separado, hay una categoría de herramientas adicionales para el control de plagas que funcionan corpiño errores en lugar de atraparlos. Estos tienden a usar ondas de sonido o ruidos para desalentar a las plagas. Dos en particular me han funcionado.

Estos repelentes de plagas ultrasónicos han ayudado legítimamente a limpiar mi casa de hormigas y, a diferencia de la tierra Los injertos, que además son muy efectivos, no tienen que repetir el tratamiento una y otra vez. (Nunca he tenido un problema de cucarachas, pero las revisiones parecen confirmar que también funciona para estas criaturas).

También necesitaba una defensa contra los roedores, a los que les suele gustar mi tienda de herramientas al aire libre. Para esto, confío en laurafa persiguió, que emite luz y ruido cuando detecta movimiento, y ha estado silencioso y libre de roedores durante seis meses. Me gusta que también puedas instalarlos en tu auto, ya que a las ardillas les encanta esconderse cuando estoy afuera.

Si bien todas estas soluciones son más costosas que poner vinagre de sidra de manzana en un vaso para atraer moscas de la fruta o poner chips de arroz para disuadir a los ratones, funcionan de manera consistente y parecen capaces de matar las plagas que no desea, sin dañar a sus seres queridos (¡hola abejas!).