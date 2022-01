Las grandes luchas cuando el deporte se convierte en portavoz de los derechos humanos Parte I ⋆ Sport Web Sicily

A algunos atletas se les enseña cómo ser campeones, no solo para ganar una medalla o batir un récord, sino para hacer del deporte el máximo vocero de los derechos humanos. De hecho, los competidores a los que nos enfrentamos no siempre tienen un rostro real: discriminación racial, de género, política; Lesiones y enfermedades agudas; Las reglas y tradiciones obsoletas son enemigos invisibles e insidiosos.

16 de octubre de 1968, en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México, fotógrafo John Dominis Toma una foto que se convierta en un símbolo de una década de luchas por los derechos civiles de los negros. Corredores americanos Tommy Smith mi Juan carlos Terminaron primero y tercero en la final plana de 200 metros en los Juegos Olímpicos; Según Australia Peter Norman. Luego de subir al escenario y recibir medallas, regresaron a la bandera estadounidense más grande que colgaba sobre el estrado, sonaron las primeras notas de la canción, sus cabezas agachadas y sus puños con guantes negros levantados. En representación de la pobreza de los afroamericanos, llevaban calcetines negros en los pies y collares con colores africanos para conmemorar a los negros que habían sido ahorcados y asesinados durante siglos. Ambos atletas alimentaron un sueño más allá del atletismo: la Guerra Civil por los derechos de los afroamericanos culminó en esos años y se produce seis meses después de la muerte de Tommy y John. ML Raja, Durante los años de la Guerra de Vietnam. Quieren más derechos para las personas de color y antes de ir a los Juegos Olímpicos se unieron al programa olímpico de derechos humanos y amenazaron con no participar si no se cumplían sus demandas. Los resultados no fueron los que esperaban, pero Tommy y John, en el fondo, no renunciaron a su lucha. Cuando regresaron a casa, lo encontraron ignorado, y nadie quiso asociarse con insurgentes que no respetaban la bandera; Durante muchos años vivieron en la pobreza, olvidados y destruidos. Solo el tiempo lo dirá: seguro que los niños negros ingresarán a las universidades con los mismos derechos que los blancos, un ex alumno negro en 2008. Barack Obama, Se convertirá en el presidente de los Estados Unidos. El impacto del gesto de los dos atletas todavía se siente hoy, por ejemplo, cuando los futbolistas afroamericanos se arrodillan durante el himno.

Si todos recuerdan los puños cerrados Tommy Gracias a una imagen recreada en los murales, camisetas, libros y carteles de Smith y John Carlos, muy pocas personas recuerdan los logros atléticos y el gesto sensacional de una mujer checoslovaca. V.Era Lavslavská. Es uno de los mejores gimnastas de todos los tiempos: 7 oros olímpicos, 4 platas; Durante cuatro años, entre 1964 y 1968, estuvo invicto en competición individual. En 1968, fue nombrada la segunda mujer más famosa J. Kennedy. Unos meses antes de los Juegos Olímpicos, Checoslovaquia se levantó contra el régimen soviético, tomando una página en apoyo de las reformas liberales de Vera y firmando la declaración anticomunista “Dos mil palabras”. Cuando termina la represión de Brock Spring y los sueños de cambio desaparecen, las cosas empeoran rápidamente para los disidentes y Vera. Mientras los enemigos rusos ya se entrenan como máquinas de guerra en México, él se esconde en una choza entre los árboles de Moravia, donde levanta sacos de papa, se cuelga de los árboles, rodea el césped frente a la casa y empuja carbón. Llegaron llamadas a sus manos. Cuando finalmente obtiene el reconocimiento para participar en los Juegos Olímpicos, Vera se marcha a México y pierde una serie de éxitos, a pesar de que no ha realizado ningún entrenamiento específico para el clima costero. En la competencia más importante, Free Body, Vera compuso las notas de una canción mexicana y ganó el oro. Los jueces, a pesar de la presión de los rusos, cambiaron los votos de clasificación de los rusos de segunda clase. Larissa Patricio, Quien lo vio ganar oro en paralelo a Vera. En el escenario, al son del himno ruso, todas las cámaras enfocan a los dos atletas ganadores, mientras Vera agacha la cabeza y mira la bandera con la hoz y el martillo aplastando a su gente. Una protesta silenciosa, una misericordia dolorosa, una representación visual de un desacuerdo.

Su gesto, sin embargo, es tan fuerte como los puños levantados de Smith y Carlos. De regreso en Praga, fue inmediatamente interrogado y expulsado de todas las competiciones; Termina de forma anónima, limpia escaleras y puertas. Cae en depresión y decide desaparecer en un asilo de ancianos. Solo fue rehabilitado entre los noventa y los 2000, se convirtió en presidente del Comité Olímpico de Checoslovaquia, y esa humilde visión se convertirá en un símbolo de aquellos que nunca se rinden.