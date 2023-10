Las emociones de Andrea Giambruno se convierten en situación: la reacción de Giorgia Meloni y el auditor de Striccia La Notizia

Las rabietas de Andrea Giambruno se convierten en un tema político. La primera ministra Giorgia Meloni iba a pedir a Forza Italia que se hiciera cargo de los servicios de Stretcia la Notizia. Mientras que su compañero y anfitrión ahora estaba “aterrorizado por todo”. Todo lo que hago se convierte en un tema de confusión. Lo que más me molesta es que hablo como…” Pero si algunos parlamentarios imaginan conspiraciones para desacreditar al Primer Ministro y otros ven una forma de presión de Mediaset detrás de todo, entonces la tesis más popular dentro de la empresa es otra hipótesis. “Se trata de una maniobra interna. Para atacar al locutor tras su ascenso en la empresa que lo llevó a presentar un talk show. Mientras tanto, Giambruno regresará hoy al “Diario del giorno” en Rete 4 después del parón de ayer. Veltri lo defiende , pero sin mencionar en absoluto la retransmisión de Antonio Ricci.

periódico giampronasca

Las historias de fondo sobre Meloni existen hoy impresión Y República. El primer ministro no sabía nada del primer escándalo, el de la periodista Viviana Guglielmi. Y el color de su blusa, que desde entonces se ha convertido en tema de memes en Internet. La principal sospecha es que detrás de los vídeos difundidos por la televisión de la familia Berlusconi se esconde una operación política llevada a cabo por Forza Italia. Y también supuestas represalias por la vez que le dijo al fundador de Mediaset que no era “chantajeable”. segundo República Meloni iba a pedirle a Antonio Tajani que le explicara el corte de luz. Pero Fidel Confalonieri también estaría interesado, mientras que Bersilvio Berlusconi sería objeto de presiones secretas. Vuelve la sombra de un famoso precedente: los ataques de Striccia a Elisabetta Toliani, esposa del entonces presidente de la Cámara, Gianfranco Fini.

La libertad y el Auditel de Stretcia

La realidad cotidiana Añade que Giambruno cree que hay un “traidor” en la casa. Cualquiera informó a Striscia de los valores atípicos y le dijo a Ricci dónde pescar entre las imágenes de baja frecuencia disponibles para todo Mediaset. La segunda explosión también es resultado de la presión. Es decir, habrían llegado a evitar difundirlo, en vano. Su ausencia de ayer como anfitrión estaba prevista, porque Giambruno está invitado desde hace algún tiempo a moderar debates y conferencias. “En Mediaset todos fueron víctimas de Striscia debido a errores y errores”, dice el CIO de Biscione, Mauro Crippa. Pero rara vez he presenciado una polémica tan feroz como la de Giambruno.” Pero detrás de todo habrá otra razón: Auditel. Las retransmisiones de Ricci a menudo pierden frente a su competidor directo en Rai1.

La Guerra Fría en Mediaset

El miércoles, Avari Toy obtuvo un 22% y Stresia un 16%. También se habla de la posibilidad de cerrar el programa. Desde esta perspectiva, hay un debate entre Ricci y Pier Silvio, completo con fósiles. Según este cuadro, las revoluciones de Giambruno son parte de la guerra. Así como la decisión de los dirigentes de comprimir la duración de la transmisión. También recordaron al Primer Ministro los precedentes. El pacto entre Ricci y Berlusconi (Silvio), que heredaron sus hijos: no hay presión ni censura, y sólo el informativo satírico es responsable de lo que publica Stresia. Quien “siempre hizo lo que quiso en su programa”. De hecho, si le hubieran pedido que atacara a alguien, se habría negado”. Desde Berlusconi, que explicó a Barbara D’Urso las preguntas que debían hacerle, hasta el propio Tajani y Rocco Buttiglione, que intentó construir alianzas durante la anuncios, a través de Fini, Guido Crosetto y Matteo Renzi.

La defensa de Veltri

También fueron famosas las explosiones de Emilio Fede en Tg4. Mientras que Giambruno se defendió en privado afirmando que la película estuvo “brillantemente montada”. Mientras tanto en Periódico Veltri, en respuesta a una carta de un lector, se defiende. Dice que la prensa tiene un “interés enfermizo” por el socio del primer ministro que a veces se convierte en “persecución”. Luego: “¿Entonces qué dijo Giambruno que fuera tan comprometedor? Dijo “joder” durante un episodio fuera del aire. ¿Quién de nosotros no utiliza expresiones similares todos los días ya sea en casa o en la oficina? Lo hago todos los días, pero no me considero una mala persona por eso.” Durante toda la respuesta Veltri nunca mencionó a Stresia. Por otro lado, como dijo ayer Fiorello, ¿siempre hay un divorcio en un mal día?

