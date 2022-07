Las bolsas de otra semana son rojas. El Milán es el peor desde principios de año, pero la diferencia vuelve a estar por debajo de los 200

Escucha la versión en audio del artículo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Semana en rojo para las bolsas europeas y en particular para el Milán, al que se acusa de peor comportamiento (-3,5% global) y se confirma como el más sancionado en 2022 (-21,9%) entre las principales listas del viejo continente . En la última sesión de la semana bolsas de valores europeas No encontraron ideas para dejar el primer semestre muy negativo (-22% AC y -20% Eurostocks) y cerraron con una muy tímida subida entre el fuerte descenso de la fabricación en Europa, confirmado por los índices de pymes, y la inflación en la Eurozona por encima de lo esperado. (+8,6% en junio), una cifra récord que indica el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo.

Por su parte, Piazza Avary resiste Cifra de inflación de junio, que subió a su nivel más alto desde 1986. Y así, tras una sesión en la que la pesadilla del estancamiento aplastó las listas Milán cerró en mínimos de 19 mesesLos FTSE MIB Encerrado en un área positiva, como lo hizo CAC 40 París, fechado DAX 40 Fráncfort Bueno cabra montés 35 Madrid e il pintura FT-SE 100 Londres mientras estabaAEX Desde Amsterdam, ventas con descuento en el segmento de semiconductores. En el columpio de Wall Street.

En Milán Tecnología y Auto, Atlantia y Leonardo se salvan

en ftse mib, Saipém Alta volatilidad en los días de la ampliación de capital de 2.000 millones de euros: en la primera semana, las acciones ordinarias se duplicaron, pero los derechos de opción de la ampliación se agotaron, perdiendo el 95% de su valor. Bueno leonardo Gracias al hecho de que Polonia compró 32 helicópteros por un pedido de 1.100 millones. A la luz también Telecomunicaciones Italia, que parece estar dirigida a rechazar la oferta de Cvc de una sucursal comercial. Después de un buen comienzo, los banqueros perdieron brillo (UnicreditY el Banco BpmY el Intesa San Pablo Y el Pop eh banco) a raíz de la nueva advertencia de dividendos del Banco Central Europeo, que causó un gran revuelo en el mercado de valores. es de los peores Stmicroelectronics por el declive en las perspectivas globales del sector de chips y teléfonos inteligentes, respaldado por objetivos de recorte del gigante estadounidense de chips Micron Technology.

La inflación en Italia ha tocado techo desde 1986, en la eurozona salta al 8,6%

La fiebre de los precios en Italia no se detiene. Según la primera estimación de Istat, en junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Toda la Sociedad (Nic) registró un incremento mensual del 1,2% y del 8% interanual (desde el 6,8% del mes anterior) Alcanzando los niveles más altos durante más de 36 años. Istat afirma que el nivel anual alcanzado en junio es el máximo desde enero-junio, y la inflación volvió a acelerarse, alcanzando un nivel (+8,0%) no registrado desde enero de 1986 (cuando fue igual a +8,2%).

El panorama no cambia en Europa, todo lo contrario. La inflación en la eurozona sigue batiendo récords: en junio alcanzó el 8,6% (frente al 8,1% de mayo), un nivel que no se registraba desde la creación de la Unión Económica y Monetaria. Eurostat publicó una estimación rápida de la tendencia de los precios al consumidor. El principal componente que afectó el crecimiento de la inflación promedio fue el sector energético, sector cuya suba interanual fue de 41,9% en junio versus 39,1% en mayo.

Las pymes manufactureras de la zona euro como mínimo a partir de 2020, a la baja en Italia

Noticias oscuras y tenebrosas del sector manufacturero europeo. En Italia, el PMI manufacturero de junio cayó de 51,9 a 50,9 puntos, una cifra ligeramente mejor que la estimación del consenso (50,8) después de la cifra de 51,9 de mayo. En Francia, subió de 54,6 a 51,4 puntos, mientras que en Alemania cayó de 54,8 a 52 puntos, marcando la expansión más débil en dos años. El promedio general de la zona euro cayó de 54,6 a 52,1 puntos, la quinta caída mensual que lleva al índice a su nivel más bajo desde agosto de 2020.