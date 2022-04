Laptop con Intel Core ahora cuesta muy poco

un buena computadora portátil Hoy en día, permite a casi cualquier persona trabajar desde casa, ver películas y series de TV desde una pantalla más grande que la de un teléfono o tableta, y si eliges bien, no tienes que gastar mucho en un dispositivo así. Solo saber que comprar y aprovecharancho derecho.

En Amazon, en estos días, definitivamente no faltan ofertas de este tipo ya que la iniciativa está en marcha. Ofertas PrimaveraGracias a eso, se puede comprar un poco de todo a precios muy razonables. Si no está buscando una computadora portátil de una gran marca, pero está satisfecho con una de una marca menos conocida, la conveniencia aumenta. Está con Medion E15407 con CPU Intel Core i3-1005G1 Que, en estos días, se venden con 35% de descuento en el precio. El precio final es bastante bajo para un ordenador de estas características técnicas, y por ello nos gustaría recomendarlo aunque no sea un producto premium de una marca famosa.

Portátil Medion E15407: características técnicas

La computadora portátil Medion E15407 es un archivo 15,6 pulgadas, en Full HD. CPU única Intel Core i3-1005G1: No es de la última generación, pero no obstante es mas fuerte de los diversos Celeron presentes en este rango de precios.

allí RAM Igual a 8 GB, mientras que el espacio de almacenamiento en disco SSD 256 GB. La tarjeta gráfica está integrada en la CPU, es un archivo Gráficos Intel UHD con una memoria compartida.

El peso es muy bajo aunque la batería no es demasiado pequeña: 2 kgcon la acumulación de 45 vatios-hora. La computadora portátil Medion E15407 viene con Windows 10 Home Edition preinstalado, pero se puede actualizar de forma gratuita de inmediato ventanas 11.

Portátil Medion E15407: Oferta Amazon

Precio de lista Medion E15407 15″ Son 529 euros. Es un buen precio, unos 100-150 euros menos que un portátil equivalente de marcas populares como Asus o Lenovo.

De momento, con las ofertas de primavera de Amazon, el precio es mucho más bajo: 339,99 euros (-179,91 euros, -35%). A este precio es práctico. imposible Comprar una computadora portátil con Intel Core i3.