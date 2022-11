Lancia, belleza y elegancia: aquí está, el manifiesto del futuro

el primer gusto – Es demasiado pronto para reconocer una cara. Lanzar mañana. Pero se da un primer vistazo a las piedras angulares del estilo en torno a las cuales los diseñadores darán forma a las formas de los próximos modelos. En un entorno encantador en Reggia di Venaria, en las afueras de Turín, la Casa de Turín abrió hoy su primer hogar real Una ventana a tu futuroal tiempo que da algunos indicios del fil rouge que caracterizará a la i Tres modelos Totalmente nuevo Entre 2024 y 2028Esta es la fecha en la que la marca espera completar la electrificación de su gama y vender exclusivamente coches a batería.

Puro y radical, no solo un entrenamiento. – Es un ejercicio que requiere una buena dosis de imaginación, imagina cómo Lanza Pu + Ra Cero (Su nombre es una combinación de las palabras “puro” y “radical”) podrá influir en su estilo nuevo ypsilon afiliado 2024de lo nuevo Principal casa planificada 2026 y heredero Delta que veremos 2028. Pero definitivamente vale la pena hacerlo, porque hay muchas sugerencias del pasado, y se refieren a modelos que aún hoy fascinan a todos los que buscan belleza y elegancia en un automóvil por encima de todo. La alfombra presentada hoy en la Reggia di Venaria es más que un simple prototipo. escultura, una pegatina holográfica que “supera los límites del coche”. Puro ingenio, ¿o es realmente en esta atrevida alternancia de formas suaves y angulosas lo que acecha el diccionario con el que Lancia se prepara para escribir un nuevo capítulo de su futuro? Garantizan desde Turín que no empaquetaron una “provocación” de efecto, y que cada centímetro de Pu + Ra Zero sí contiene una idea, una idea y un legado. En definitiva, algo “tangible” que efectivamente se trasladará a los tres nuevos modelos con los que Lancia pretende volver a ser protagonista entre los grandes fabricantes europeos de lujo.

Nuevo logo dice dos almas – Sentimiento Lanza Pu + Ra CeroAsí pues, queda claro: condensar los aspectos más realistas del estilo que caracterizará tanto al nuevo Ypsilon como a sus hermanas mayores en un ser altamente ficticio. En este sentido, los diseñadores no ocultaron que se inspiraron en algunos de los hitos de la casa: de Aurelia B20 a Flaminia, y de Stratos a Delta. el mayor reto? Consistirá en fusionar con la armonía que impregna los grandes Lancias volúmenes de formas pasadas a veces en aparente contraste entre sí: por un lado las formas suaves y sensuales del gran, por otro las angulosas y agresivas de los modelos que ganaron todo en los mítines. Dos almas se funden en una sola, que se comunicará a través de un lenguaje más sencillo y grácil que en el pasado reciente. empezando desde Logo. que el nuevoque adornará el nuevo Ypsilon por primera vez en 2024, es una síntesis de 116 años de historia, reinterpretando el logotipo de 1957, volviendo a proponer todos sus elementos en un diseño gráfico minimalista: desde el volante hasta la bandera, desde el escudo a la lanza, incluso las letras, que se crearon su nueva línea.

puntos concretos – Pero en la práctica, ¿qué dejará? Lanza Pu + Ra Cero ¿A qué modelos se les verán las luces de la cadena de montaje? Al menos dos señales que podemos suponer para revisar en modelos de serie: En frente de mí Con forma de punta (una lanza, por supuesto), está perfectamente formado por las líneas horizontales y verticales que se unen para formar la cuadrícula. Además del nuevo aspecto, la novedad es que la nueva parrilla también puede funcionar como una “firma luminosa”, lo que hace que los nuevos Lancia sean reconocibles al instante incluso en la oscuridad. el segundo soy yo Luces traseras Redondo: Inspirado en los de los modelos Stratos, unido al gran lettering ‘Lancia’, el Ypsilon le dará un toque de audacia. Eso no está de más, dado que el heredero del éxito de ventas de Lancia, que siempre ha sido querido por los automovilistas, también intentará impresionar al público masculino.