Lagarde está lista para usar la bazuca: qué armas tiene ahora el Banco Central Europeo

allá Banco Central Europeo (BCE) Anunció el segundo endurecimiento de las tasas de interés en dos meses, pero la maniobra del presidente cristina lagarde Anunciar hoy y pronosticar un aumento del precio de contado de 0,75% (75 puntos básicos) a 1,25% no es el único tema importante que el exgobernador del FMI anunció en una conferencia de prensa.

De hecho, Lagarde dijo que Banco central europeo Está listo para jugar en todos los ámbitos si la inflación no sigue siendo la única preocupación en la Eurozona. También insinuó que se podría activar el equipo de protección de la transmisión (Tpi)”,Escudo antiproliferación “Publicado en julio. BPI del Banco Central EuropeoHa sido discutido y adoptado por unanimidad y estamos listos para usarlo.‘, subrayó Lagarde. Estamos listos, “a su manera, “Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste” El economista y abogado francés que se convirtió en gobernador de Eurotower en 2019 para suceder a Mario Draghi: Ante una Europa dividida por la respuesta a la crisis energética, en la que los rendimientos de los bonos gubernamentales corren el riesgo de reexplotar y el daño recesivo a la economía del viejo continente siempre parece más pesado , Eurotower pretende mostrar compacidad;

los Escudo antiproliferación del Banco Central Europeo De hecho, parecía un intento directo de responder a un sentimiento genuino de vulnerabilidad en Europa. El Banco Central Europeo ha puesto fin por fin a los procedimientos de salida de compras ya en vigor con Plan de Compra de Emergencia Epidémica (PEPP) 2020. Terminó anunciando el TPI como una herramienta para reinvertir los bonos que vencen comprados en la era Draghi y en el desafío pandémico de países con mayor estrés de deuda, como Italia, cuyos beneficios se reinvertirían al vencimiento y podrían, para los países objetivo , para ser reinvertido en una clave en gran medida ilimitada (que atraerá a los mercados financieros y países con alto riesgo de deuda) en caso de dinámicas de mercado indeseables y turbulentas. Anunciar su disposición a utilizarlo significa dirigir las TIC al papel de medida de precaución y calmar los movimientos especulativos e indeseados en los mercados europeos al Liderazgo en supervisión de mercado Incluso antes de tomar medidas concretas. Tal como hizo Draghi en 2012 y 2015 para allanar el camino a la flexibilización cuantitativa.

En segundo lugar, el Banco Central Europeo quiere actuar de esta forma para prevenir los riesgos de recesión que la crisis energética podría acelerar. “En el escenario base, vemos una recesión en el cuarto trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023, pero en el peor de los casos, que incluye un cierre total de las exportaciones rusas de gas y petróleo, vemos una recesión.“, afirmó Lagarde en conferencia de prensa. La dinámica de salarios limitados y bajos suministros es considerada por Lagarde como un “fantasma” en la economía, sin embargo, el Banco Central Europeo, incapaz de financiar los déficits de los países europeos directamente, no puede superar eso. dirección hacia adelanteel gobierno de las expectativas, es el movimiento con el que Eurotower se ha movido estratégicamente en los últimos días.

Por último, cabe destacar los datos de divisas. Lagarde habló de excluir los tipos de cambio exactos del euro para el Banco Central Europeo, destacando que el tipo de cambio con monedas como el dólar o la libra esterlina tiene efectos indirectos sobre la inflación, pero no hay objetivos, “y no pretendemos para establecerlos”. Una razón muy específica, “tácita” Lagarde: voluntad Buscando un banco con Estados Unidos para coordinar con la Reserva Federal Las maniobras de estímulo, las subidas de precios y la especulación gubernamental impiden que Eurotower imponga objetivos de tipo de cambio concretos que, en un momento en el que el pivote con Jackson Hole es fundamental, pueden generar malentendidos al otro lado del Atlántico. Se espera que el enfriamiento de la inflación fortalezca al euro y, por lo tanto, a su poder adquisitivo de materias primas, energía y factores de producción. Se trata de un punto de inflexión con respecto a la era de la flexibilización cuantitativa en la que los estímulos estaban expresamente destinados a favorecer las exportaciones a escala global. Hoy, el foco está más en el mercado interno, que está en riesgo de amenazas recesivas: el Banco Central Europeo mueve datos para poder controlar y gobernar los mercados y no ser aplastado por tendencias inesperadas. El éxito de esta estrategia se debe a la capacidad de Lagarde para alinearse con estos objetivos.