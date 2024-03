La Voyager 1, la primera nave espacial en el espacio interestelar, puede haber desaparecido

“Pero creo que el punto azul pálido era una de esas cosas más poéticas y conmovedoras”, añadió.

El día de San Valentín de 1990, la Voyager 1 se disparó a 3.700 millones de millas del sol hacia los bordes exteriores del sistema solar, giró y tomó una fotografía de la Tierra, que el Dr. Sagan y otros entendieron como un humilde autorretrato de la humanidad.

“Es conocida en todo el mundo y conecta a la humanidad con las estrellas”, dijo la Sra. Dodd sobre la misión.

“Mucha gente se me acercó y me dijo: 'Guau, me encanta la Voyager'. Eso es lo que me entusiasmó con el espacio. Eso es lo que me hizo pensar en nuestro lugar aquí en la Tierra y lo que eso significa”, dijo. agregado.

Howells, de 35 años, se cuenta entre esas personas.

Hace unos 10 años, para celebrar el inicio de su carrera espacial, Howells gastó su primer sueldo de la Sociedad Planetaria en un tatuaje de la Voyager.