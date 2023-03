La volcada fue gruesa, pero aún mortal.

Desde que se publicó el artículo, muchas personas han llamado a los peces fósiles “Chunkleosteusen las redes sociales, pero Engelman no cree que las nuevas estimaciones resten valor a la destreza del viejo depredador.

“La gente piensa que esto es una rebaja, pero en realidad es una mejora”, dijo.

Lejos de ser un habitante lento del fondo, Dunkleosteus parece haber sido construido para movimientos rápidos en aguas abiertas. E incluso Dunkleosteus el Más Corto seguía siendo el rey indiscutible de los mares del Devónico.

No todos están completamente convencidos de que Dunkleosteus sacudió el cuerpo de Abi. Es difícil saber cómo se veía realmente Dunkleustius sin más de su cuerpo, dijo Caitlin Colery, paleontóloga del Museo de Historia Natural de Cleveland. Si bien el cartílago rara vez se osifica, Cleveland Shale ha producido los cuerpos cartilaginosos de los tiburones que vivían junto a Dunkleosteus.

“No me malinterpreten, me encantan las volcadas”, dijo el Dr. Colery, que no participó en el nuevo estudio. “Pero no me voy a apegar demasiado porque en la ciencia, especialmente en la paleontología, es se necesita un nuevo descubrimiento para cambiarlo todo”.