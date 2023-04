La viceministra Marlene Schiappa estará en la portada de Playboy-Corriere.it

De nuestro corresponsal

La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Marlene Schiappa, ha decidido aparecer en la portada y en las páginas interiores de la revista Playboy. La cuarentona encargada de “Economía Social, Solidaria y Medioambiental” en el gobierno de Elizabeth Bourne, que ha tratado durante mucho tiempo la igualdad de género, concede una entrevista de 12 páginas “sobre la libertad de las mujeres, el feminismo, la política y la economía”. Literatura», identificó fuentes de su ministerio ministerial, y agregó que Shyaba «lleva un vestido blanco largo y lleva un vestido blanco».

El diario parisino reveló la noticia, refiriéndose al desconcierto del asesor ministerial: “No importa cómo te vistas, es una locura. Eso no es posible en medio de la crisis social de las pensiones”. A estrenarse el 8 de abril, la viceministra mira hacia el horizonte tras el famoso logo de Playboy adaptado a los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa.

Así, la comitiva de Chiappa respondió a la primera y a las siguientes críticas: «Siempre hemos reclamado el hecho de que hablamos con todos y tenemos Conexiones no convencionalesY el. Después de todo, esta es una de las muchas razones del apoyo que disfruta el Secretario de Estado. Marlene Schiappa es la única en el gobierno que puede responder a una revista como Playboy, y es la primera política en aparecer en su portada.

Marilyn Schiappa habla en la entrevista sobre la libertad de las mujeres en Afganistán Señala que Francia defiende el derecho al aborto pero también los derechos de las personas LGBTQ en el escenario internacional”.

Editor de la edición francesa de PlayboyJean-Christophe Florentin dice que “Marlene Schiappa es la política más compatible con Playboy porque está muy vinculada a los derechos de la mujer y entendió que Playboy ya no es una revista para viejos machistas sino que puede ser una herramienta para la causa feminista». El editor agrega que Playboy ya no es la revista softcore que solía ser, sino una “bureado” (a medio camino entre libro y revista) Trimestral de aproximadamente 300 páginas. “Todavía hay algunas chicas que están desnudas, pero eso no es lo principal”.

Esta no es la primera vez que Marilyn Schiappa hace un llamado a la libertad de expresión en temas como los derechos de la mujer y la sexualidad. En 2010, mucho antes de entrar al gobierno por primera vez en 2017, la parisina era de ascendencia corsa Osez escribió l’amour des rondes “Atrévete a amar a una mujer próspera”, un libro que denuncia los cánones estéticos contemporáneos y ordena la delgadez. Durante mucho tiempo ha estado asociada con libros eróticos escritos bajo el seudónimo de Marie Minnelli., pero luego explicó que solo escribió un poco, a veces en colaboración con otros autores. Entre los títulos que Marilyn Schiappa afirma haber escrito como Marie Minnelli, Usa la voz de estreno “Atrévete por primera vez” es para chicas más jóvenes, y Osez l’orgasme féminin, “Atrévete al orgasmo femenino”, que escribió mientras estaba en el gobierno.