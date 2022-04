La Vía Láctea nos ‘habla’: Llegan noticias revolucionarias para la astronomía

En 12 días, el mundo entero podría darse cuenta de algo revolucionario en el campo astronómico: los detalles para preservar el misterio no se presentaron hasta la conferencia de prensa del 12 de mayo a las 16:30 hora italiana, pero esto se relacionará con la primera imagen de la historia de Calabozo Arco A* que está en medio de Vía Láctea. Si realmente tuviéramos una verdadera “imagen”, más que otra cosa, una imagen de lo que allí está sucediendo, sería un momento histórico capaz de proporcionar nuevos conocimientos y avanzar en los estudios de los misterios del universo y los misterios del universo. nuestra galaxia.

“resultados revolucionarios”

Los astrónomos presentarán al mundo interior los resultados de un proyecto llamado Eht (Event Horizon Telescope) en estrecha colaboración con ESO (European Southern Observatory) que comenzó en 2006 con avances cada vez más gigantescos en el conocimiento de planetas, estrellas, cuerpos celestes y galaxias. y agujeros negros. Los detalles se obtuvieron de los expertos porque las bocas de los involucrados directos se mantuvieron cosidas, pero estamos hablando de algo”.revolucionarioy ‘abuela erótica’ mensajeroLos expertos explican que obtener tal imagen, si realmente lo es, de un agujero negro” Es tan complejo como observar un objeto de un milímetro desde una distancia de 13.000 km “Una sustancia realmente espacial en el verdadero sentido de la palabra.

anterior

Pero que es exactamente Sagitario A*¿Con un asterisco? Es un agujero negro, y eso’ Un cuerpo celeste con un campo gravitatorio tan fuerte que no permite el paso de materia o radiación electromagnética. “Está lógicamente ubicado dentro de la constelación que lleva su nombre y de la que se habla desde hace algún tiempo. Hay un precedente de tal cosa, que se remonta al 10 de abril de 2019 cuando se mostró por primera vez volteando una imagen de un agujero negro”. pero no como el de la Vía Láctea. Su nombre es “Messier 87”, abreviatura de Más desordenado 87. Esa imagen, que orbitó rápidamente el globo a pesar de no tener una resolución perfecta debido a la distorsión entre el espacio y el tiempo, mostraba campos magnéticos cerca del agujero negro. Pese a todo, se ha definido como “ foto de cuerno “.

A pesar de este gran logro, además de M87, se estaba estudiando algo aún mayor, cuyos resultados se darán a conocer al mundo en unos días: qué ocurre en “Sagittarius A* o Sgr A*. Este agujero negro también sería masivo. Ser capaz de Contener 4,3 millones de veces la masa del Sol: su distancia a la Tierra es de 25 mil años luz. En comparación con M87, será 6 mil millones de veces mayor. En resumen, después de este anuncio de espera, en además de convertirse en histórico, también puede cambiar los parámetros y la certeza en el campo astronómico.