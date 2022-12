“La verdad sobre Rolls-Royce regalada tras la victoria sobre Argentina”

no, soldados Arabia Saudita no obtuve uno Rolls Royce Como recompensa por golpear Argentina desear Copa Mundial . Así lo afirmó el jefe de la Federación Saudita de Fútbol. Yasser Al Mishel En una entrevista con un diario español marca. Así que es una noticia falsa.

Al Misehal: ‘Arabia jugó por orgullo’

Al Mishal señala: “¿Un Rolls Royce de regalo? No no no. Nuestros futbolistas han jugado por el orgullo de representar a su país. Tuvieron el honor y la fortuna de representar a la selección nacional en un partido histórico contra Argentina. Los rumores no son ciertos. Por supuesto que tenían una bonificación, pero era una bonificación ordinaria. Hay reglas para esto. No juegan por bonos, juegan por su país. Para crear su historia. Muchos de ellos se hicieron populares tras vencer a Argentina.