La verdad imposible sobre los estudiantes de Ayodhya

A finales de julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su sexto informe sobre el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro” Burgos de Ayotcinaba, Iguala, México. Estado de Guerrero. Han pasado casi diez años desde la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Cientos de estudiantes, como es su costumbre, viajaron a la Ciudad de México para participar en la manifestación conmemorativa. Masacre de Tlatelolco Ocurrió el 2 de octubre de 1968. Una vez en Iguala suelen ocupar autobuses para llegar gratis a la capital. Pero esa noche las cosas sucedieron de otra manera: en las calles de la ciudad tuvo lugar un verdadero tiroteo, en el que varios agentes de policía, rodeados de representantes del crimen organizado local, atacaron seis autobuses que transportaban a estudiantes de Ayodhya, matando a 6 de ellos. 43 personas están desaparecidas.

La investigación de Giei, parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se basó en la “verdad histórica” ​​(una falsa reconstrucción de los hechos difundida por el Ministerio Público y aprobada por el expresidente Enrique Peña Nieto) pero encontró la complicidad y responsabilidad de el gobierno, ejército, policía y marina en el ataque contra la juventud de Ayodhya. Sobre todo, denunció enérgicamente las deficiencias de las instituciones y los desvíos llevados a cabo para impedir la reconstrucción de lo que realmente ocurrió en Iguala en septiembre de 2014, y la suerte de 43 personas desaparecidas.

Previo a su salida de México, Carlos Martín Peristain, miembro del Comité Interino de Expertos Independientes, concedió una entrevista. Otra economía. Médico español, doctor en psicología y ha sido experto en evaluación clínica y psicosocial en varias ocasiones, ejerciendo como abogado de víctimas en diversos casos ante la Corte Penal Internacional. Fue comisionado de la “Comisión de esclarecimiento de la verdad” en Colombia y coordinador del informe “Guatemala nunca más”.





¿Por qué Jie se va de México?

Su mandato finalizó el 31 de julio (prorrogado por casi un año en septiembre de 2022) y sigue siendo imposible buscar la información contenida en los archivos de la Armada, el Ejército y la Inteligencia. inteligencia de Estado (Sison). Los militares sabían lo que estaba pasando en Iguala porque hubo interceptaciones telefónicas durante el ataque que dañaron a los estudiantes: lograron encontrar a dos, aunque sea parcialmente. Cuando solicitamos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDANA) que recogiera todos los documentos Centro Nacional de Inteligencia Nos dijeron que no es posible ya que esta empresa fue creada después del 2014. Cuando mostramos los informes en los archivos militares, nos dijeron que no saben quién los hizo y que hay muchas mentiras. Esto no puede funcionar.

Gracias a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, tenemos acceso a los archivos, pero sólo a una pequeña parte. Pero no sólo lo sabemos, sino que no podemos captar muchos informes que ni siquiera contienen números de presentación. Por lo tanto, la investigación no pudo continuar. Sin embargo, sí sabemos que después del 28 de septiembre la Armada realizó importantes operativos de investigación de los que no se sabe nada: supimos que detuvieron, torturaron y mataron al menos a dos personas.

¿Qué papel jugó López Obrador?

Teníamos una buena relación con él. Ordenó que se abrieran los archivos, lo cual es muy importante para nosotros, y también es muy importante tener contactos de alto nivel con los líderes militares. Sin embargo, los militares dijeron al presidente que no había otras pruebas. Volvimos a explicarle que ese no era el caso y que las empresas no estaban cooperando. López Obrador sabía todo esto y nos reunimos con él repetidas veces para contarle lo que habíamos descubierto y pedirle nueva ayuda para acceder a los archivos que nos habían negado. Lamentablemente no podemos examinar esos documentos.

¿Qué nos dice la historia de los jóvenes de Ayodhya sobre México?

No estamos hablando simplemente de un crimen atroz, la desaparición forzada de 43 jóvenes, matando o hiriendo a muchos en Iguala, donde hay dos unidades militares además de los cuarteles de varias fuerzas policiales extremas. En Mexico. Para nosotros la relación entre policías, militares y narcotráfico también es un motivo: los jóvenes llegan a Iguala y van a la central de autobuses. Sin saber que el lugar era uno de los hitos de las bandas criminales locales y que cada viernes por la noche salía un autobús cargado de heroína hacia Estados Unidos (principalmente Chicago). Los estudiantes fueron atacados el viernes por la noche.

En nuestra opinión, esta historia es una radiografía de lo que está sucediendo en otras partes del país donde el nexo entre corporaciones policiales, gobierno y narcotráfico es fuerte. Estos vínculos entre grupos criminales y partes del estado explican cómo es posible que los jóvenes de Ayodhya no estén protegidos. Y es un ejemplo del tipo de violencia que los civiles se ven obligados a sufrir en otras partes de México.

¿Por qué el gobierno mexicano decidió encubrir el caso?

Cuando decimos que la masacre de Iguala y el secuestro de 43 estudiantes fue gracias al involucramiento y participación del Estado con grupos del crimen organizado, estamos hablando de cuáles son los problemas estructurales de México. Ésta no es la lógica de las manzanas podridas. No se trata de un número pequeño de personas que tienen estrechos vínculos con los narcotraficantes. Más bien, estamos hablando de redes criminales que ejercen control territorial sobre áreas enteras, construidas en conjunto con los militares y parte del Estado. Sólo entonces podrán trabajar.

Hay dos problemas con este caso. Por un lado, los sucesos de Iguala y el ataque a los autobuses que transportaban a los estudiantes. Luego está toda la operación de evitar la verdad, el deseo de encubrir la historia y ocultar la relación entre los militares, las agencias gubernamentales y los grupos criminales; Siempre ha habido un intento de convertirlo en un asunto local, asignando la responsabilidad únicamente al alcalde de la ciudad y a la policía de la ciudad. En cambio, ahora sabemos que este caso es complejo e involucra múltiples hechos por diversas razones. En nuestra opinión, todas las empresas mexicanas coordinadas por la Procuraduría General de la República participaron en la construcción de la llamada “verdad histórica” ​​con un mismo objetivo: ocultar el papel del Estado.

¿Cree que algún día se logrará la verdad y la justicia por los hechos ocurridos en Iguala?

Hemos sacado a la luz hechos muy importantes. Primero, debemos establecer que la llamada "verdad histórica" ​​es en realidad una mentira y reabrir la investigación. Hemos llegado al punto en que nos preguntamos qué pasó con los jóvenes: la pregunta central es qué querrían saber las familias de los chicos. Es precisamente por eso que queremos tener acceso completo a los archivos, ya que proporciona respuestas que pueden inspirar una investigación más profunda para comprender dónde fueron llevados después del secuestro.

Sólo hemos recuperado los restos de tres de ellos, pero no hay reconstrucción –y por lo tanto verdad– de cómo fueron asesinados y, en general, de lo que sucedió después de que los 43 fueron detenidos. Sabemos mucho sobre lo que sucedió en el primer episodio. El 26 de septiembre de 2014 se registró un ataque que duró cuatro horas y actividades violentas en varios puntos de la ciudad, pero en las horas siguientes no ocurrió nada. Sabemos que algunos jóvenes han sido llevados a la comisaría, otros a las carreteras secundarias y otros más en manos de bandas criminales.

La verdad sobre el caso Ayotcinaba no es sólo lo que pasó en Iguala, sino que representa una verdad para todo México, porque representa un caso emblemático del funcionamiento estructural de la justicia, de la injusticia, de la impunidad y de factores estructurales. país La resolución de este caso no sólo será importante para las familias de los jóvenes estudiantes, sino que también arrojará luz sobre la posibilidad de un cambio profundo en la situación violenta en México, donde partes del estado tienen impunidad y complicidad con los criminales. Los grupos son centrales.

