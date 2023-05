La tregua fronteriza entre México y Estados Unidos corre peligro de romperse

Los medios estadounidenses utilizaron términos apocalípticos para describir las horas previas al final del Título 42. El Washington Examiner, un periódico conservador, lo llamó el nuevo “Día D”. Otros periódicos hablan del “año cero”. La política, implementada por el presidente Trump en 2020, defendida por Biden en 2021 y confirmada por un juez federal en Luisiana el año pasado, ha creado efectos “sísmicos” en la frontera, escribe un periódico en línea Vox. Cientos de reporteros en Texas, Arizona o México esperaban en medio de la noche con camiones, armas, policías y sirenas. Todos esperaban la invasión. Sin embargo, la realidad cuenta otra historia: en los tres días desde que expiró el Título 42, el número total de personas detenidas en la frontera se redujo a la mitad, de 10.000 el jueves a menos de 4.300 el lunes. Con más de 2,8 millones de deportaciones, da razón a los críticos que ven precisamente en la aplicación de esta política por qué la frontera vive en caos desde que comenzó la pandemia. El Título 42 nunca fue, de hecho, una ley de inmigración, sino una política de salud. Esto significa que quienes cruzan la frontera en busca de asilo durante la pandemia y son detenidos no son acusados ​​de ingresar ilegalmente al país; Fueron rechazados a causa del virus, por lo que fueron “animados” por la organización a intentar de nuevo el pasaje dentro de unos días. No es una coincidencia, dice Aaron Reichlin-Melnick del Consejo Estadounidense de Inmigración, que la tasa de reincidencia, una medida de cuántas veces una persona cruza la frontera después de ser deportada, alcanzó el 27 % el año pasado. Antes de la pandemia era solo el 7%. “Las fronteras siempre están selladas”, explica Reichlin-Melnyk. “El número total de deportados aumentó considerablemente porque una gran proporción de ellos no fueron deportados o iniciaron sus propias solicitudes de asilo. Esto fue rechazado repetidamente”.