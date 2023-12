La sonda Voyager 1 de la NASA en el espacio interestelar no puede llamar a casa (otra vez) debido a una falla

Actualmente, la sonda Voyager 1 de la NASA no puede transmitir ningún dato científico o de sistemas a la Tierra. La nave espacial de 46 años puede recibir órdenes, pero parece haber surgido un problema con las computadoras de la sonda.

El sistema de datos de vuelo (FDS) de la Voyager 1, que recopila información de ingeniería a bordo y datos de los instrumentos científicos de la nave espacial, ya no se comunica como se esperaba con la unidad de comunicaciones de la sonda (TMU), según la NASA. Entrada en el blog El 12 de diciembre.

Cuando el sistema FDS funciona correctamente, compila la información de la nave espacial en un paquete de datos, que luego se envía de regreso a la nave espacial. Tierra Utilizando TMU. Recientemente, este paquete de datos se “atascó”, decía la publicación del blog, “transmitiendo un patrón repetitivo de unos y ceros”. El equipo de ingeniería de la Voyager ha rastreado el problema hasta FDS, pero podrían pasar semanas antes de que se encuentre una solución.

viajero 1 y su nave espacial gemela viajero 2 Fue lanzada en 1977 y ha estado en funcionamiento más tiempo que cualquier otra nave espacial en la historia. ambos estan en Espacio interestelar viajando a toda velocidad por el universo a más de 15 mil millones de millas (24 mil millones de kilómetros) de la Tierra.

De hecho, están tan lejos que se necesita casi un día (22,5 horas) para que una transmisión llegue a la nave espacial, y otro día para recibir cualquier tipo de respuesta. Una conexión de ida y vuelta con la Voyager 1 dura 45 horas. Entonces, siempre que NASA Si los ingenieros pueden enviar una solución al sistema FDS de la sonda, tendrán que esperar hasta el día siguiente para ver si funciona.

Y la solución no será tan simple como encender y apagar el sistema nuevamente (lo intentaron, pero no funcionó). La edad de la nave espacial y su hardware presenta un conjunto único de desafíos. Los técnicos de la NASA deben trabajar dentro del marco y la tecnología disponibles para sus predecesores en la década de 1970, lo que a veces obliga a algunas soluciones de software creativas.

Esta no es la primera falla que la Voyager 1 encuentra en los últimos años. En mayo de 2022 se observaron problemas con el sistema de control y expresión de actitud (AACS) de la sonda y la transmisión continuó. Los datos de telemetría son una mierda. Durante varios meses antes de A la solución alternativa es encontrado.