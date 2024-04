La semana que viene todo cambia, llega aire frío, veamos dónde afectará la crisis escandinava

La próxima semana: una ola de frío procedente de Escandinavia

Después de que nos esperan tanto sol y un calor anormal de aquí al fin de semana, a partir de la próxima semana cambiaremos de tono: de hecho, se espera que llegue una traicionera ola de aire frío desde Escandinavia, que desestabilizará el clima en al menos al menos una parte De nuestro país.