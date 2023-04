La selección mexicana coreó “¡Puto! ¡Puto!”

Los cánticos y los insultos discriminatorios durante los partidos de fútbol no son exclusivos de Italia y Europa, ya que lamentablemente están muy extendidos en todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un gran problema con los fanáticos mexicanos que ingresan a sus estadios durante los partidos entre los dos equipos nacionales masculinos, los dos más fuertes y más destacados en el fútbol de América del Norte y América Central. Como rivales históricos: Una de las canciones más cantadas por los fans bandera tricolor es «Puto! ¡Puto!», que tiene una clara connotación homofóbica y que ha derivado en el pasado en severas sanciones contra la selección nacional y la Federación Mexicana de Fútbol, ​​incluidas multas y partidos en casa jugados a puerta cerrada. Tras el último choque entre ambas selecciones, válido para las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022 en mayo de 2022, la US Soccer -de común acuerdo con la FIFA- ha decidido aumentar las multas si estos episodios les vuelven a ocurrir a los estadounidenses. Suciedad: Cualquier cántico ofensivo desde el estadio podría resultar en la suspensión del partido, y los fanáticos responsables pagarían las consecuencias, pero la selección mexicana también podría verse impedida de regresar a jugar en los Estados Unidos. Para los próximos dos años.

Por todo esto, hay un poco de tensión de cara al amistoso Estados Unidos-México del miércoles 19 de abril en Arizona. El fútbol estadounidense se alimentó como nunca antes en la historia. Como todas las prohibiciones impuestas hasta ahora no han surtido efecto, se trata de un intento “radical” de desalentar nuevas manifestaciones discriminatorias: como se mencionó, cánticos homofóbicos cantados en los partidos contra Estados Unidos -pero también en otras eliminatorias al Mundial, por ejemplo-. , ante Canadá y Honduras- para jugar dos partidos en casa sin espectadores, reducido luego a uno tras un recurso de apelación de la Federación Mexicana de Fútbol, ​​y una multa de 100.000 francos suizos.

Además de la Federación Estadounidense de Fútbol, ​​la confederación mexicana también se ha esforzado por instruir a sus aficionados para que no canten canciones racistas y/u homofóbicas durante los partidos contra Estados Unidos. como explica deportes al aire libre, todos los que compraron entradas para el partido recibieron un mensaje aconsejándoles que siguieran el código de conducta local. En las pantallas gigantes del estadio se proyectarán videos de sensibilización sobre el tema del racismo antes y durante el partido. Si todas estas advertencias no son “suficientes”, es posible que se disparen las sanciones económicas de las que hemos hablado hasta ahora. Un vocero de US Soccer lo confirmó: “El incumplimiento de las reglas de conducta resultará primero en la suspensión y luego, si no terminan los cánticos, el final del partido. Además, se reembolsarán los boletos comprados y México no poder jugar en cualquier estadio de Estados Unidos durante dos años”.